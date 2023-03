LTI Oedelem gaat van start met pluktuin: “Ecologisch aspect is erg belangrijk”

Sinds een aantal weken kan je bij het Land- en Tuinbouwschool Instituut terecht voor een abonnement op de pluktuin. Dat deelinitiatief komt voort uit een eindwerk van leerling Jo Juca Lunes dos santos en wordt nu verder ondersteund door de school. “We blijven als school innoveren, dat dit kan met een voorstel van leerlingen is alleen maar mooi”, vertelt directeur Kimara Goethals.

Als GIP-project werkte Jo Juca Lunes dos santos een idee voor een pluktuin uit. Naast het theoretisch luik waarin de bodemsoort wordt onderzocht, moeten de leerlingen voor die opdracht ook nadenken over het praktische en economische luik van hun project. “Zo maken ze zelf een analyse over wat er kan werken en wat we kunnen aanbieden. De verkoop van abonnementen is nu een kleine maand bezig en werkt goed, onze jaarpas is zelfs al uitverkocht”, vertelt betrokken leerkracht Nathalie Dillen. “De leerling staat zelf in voor de nieuwsbrief en communicatie. Die is belangrijk, want in een pluktuin mogen klanten zelf bloemen komen plukken. We voorzien in onze nieuwsbrieven dan ook een beetje uitleg over welke bloemen op welke manier moeten geplukt worden. Bovendien houden we de mensen op de hoogte van wat er al in bloei staat.”

Met dit eerste plukseizoen hoopt LTI Oedelem vooral veel kennis en ervaring op te doen. “Ook voor ons als school is het nog een beetje aftasten. We vragen de klanten tevens om input. Zo komen ook wij te weten welke bloemen men hier graag wil plukken. We zien dat vooral particulieren klant worden. Je kan hier namelijk zelf een boeketje komen plukken om eventueel te gebruiken als cadeau, en dat vinden velen heel leuk.”

meer dan 50 soorten

Ook het ecologische aspect is voor de school steeds belangrijker. “We werken zo biologisch mogelijk en willen dat ook uitdragen. Innovatief zijn is in onze sector belangrijk, en dat geldt ook voor ons”, besluit de directrice.

“In onze pluktuin staan meer dan 50 verschillende soorten bloemen. Het onderhoud van de tuin maakt deel uit van het takenpakket van leerlingen en leerkrachten, ook in de vakantie. Op die manier hopen we dit ook de volgende jaren aan te bieden. Hoewel Jo Juca weldra zal afstuderen, hopen we het project verder te zetten”, besluit Dillen.

Meer info op: www.ltibedrijf.be