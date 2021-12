Leiedal gaat op zoek naar waardevolle bomen

Omdat Zuid-West-Vlaanderen amper beschermde landschapselementen telt, roepen Intercommunale Leiedal en de 13 gemeenten uit de regio inwoners op om massaal bomen door te sturen die voor hen een betekenis hebben. Bedoeling is de erfgoedwaarde te herstellen.

Het gaat om bomen die wegens een bijzondere herinnering, hun specifieke locatie of historiek een betekenis hebben. Leiedal en de aangesloten gemeenten willen hiermee aantonen hoe belangrijk die ‘bakens van bomen’ in de beleving van ons (stedelijke) landschap zijn, en de vervlogen erfgoedwaarde ervan in ere herstellen.

Inwoners kunnen boom selecteren die bijzondere waarde heeft – Wout Maddens, voorzitter Leiedal

“Als Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) is Leiedal actief in drie erfgoeddisciplines: archeologie, bouwkundig erfgoed en cultuurhistorische landschappen”, legt voorzitter Wout Maddens uit. “Het bouwkundig erfgoed kreeg de voorbije jaren via verschillende projecten een actieve rol in het beleid van de steden en gemeenten, wat de appreciatie en de beeldwaarde van dat bouwkundig erfgoed ten goede kwam. Het landschappelijke erfgoed daarentegen bleef al die tijd gevoelig onderbelicht. Dat zien we ook aan de inventarislijst van het Agentschap Onroerend Erfgoed: voor Zuid-West-Vlaanderen werd amper een 10-tal landschappelijke erfgoedobjecten opgenomen. En dan nog vaak door hun link met een bouwkundig erfgoedobject, denk maar aan een boom die bij een kapel of beschermde hoeve hoort.”

Instagram

Via Bakens van bomen hoopt initiatiefnemer Leiedal de aandacht nu op die markante bomen zelf te vestigen. “De voorbije weken riepen we voor het project al een eigen Instagram-account en een projectwebsite in het leven, waarmee de historische verhalen achter een eerste selectie bomen werden gedeeld”, zegt Maddens. “En nu roepen we dus jouw hulp in én schakelen we een versnelling hoger. Via de projectwebsite www.leiedal.be/bakensvanbomen/doemee kunnen alle inwoners van de regio een boom selecteren die voor hen een bijzondere (beeld)waarde heeft en in hun ogen bewaard moet blijven. Op die manier hopen Leiedal en de 13 lokale besturen – die zich unaniem achter deze oproep scharen – een draagvlak te creëren, de geschiedenis en identiteit van ons landschap in de verf te zetten en zo uiteindelijk de aandacht van het beleid voor landschappelijk erfgoed te verhogen.” (Joyce Mesdag)