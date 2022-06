Kortrijks gemeenteraadslid neemt baby-egels mee naar gemeenteraad: “Robotmaaiers moeten ‘s nachts verboden worden”

Gemeenteraadslid Cathy Matthieu van Groen nam gisterenavond vier baby-egels mee naar de gemeenteraad van Kortrijk. Ze deed dat als statement, omdat ze meer aandacht wil voor egels, die het slachtoffer worden van robotmaaiers. “Veel baby-egels blijven alleen achter, omdat hun mama sterft door een robotmaaier. Ik blijf ervoor pleiten dat robotmaaier ‘s nachts moeten verboden worden.”

Het is al langer bekend dat egels vaak slachtoffer zijn van automatische robotmaaiers. “De meeste mensen willen hun grasperk mooi onderhouden en stellen hun robotmaaiers zo in dat ze ‘s nachts het gras maaien. Maar dat is net het moment waarop de egels vanuit hun schuilplaats komen om voedsel te zoeken”, vertelt gemeenteraadslid van Kortrijk Cathy Matthieu (Groen). De egels schrikken van het lawaai, rollen zich op in een bolletje en komen dan meestal onder de robotmaaier terecht. Daar krijgen ze diepe snijwonden van op hun rug of aan hun snuit, waar ze meestal van doodgaan.

In 2020 al lanceerde Natuurpunt vzw een campagne, waarin ze opriepen om de robotmaaiers niet ‘s nachts te gebruiken. Iets waar gemeenteraadslid Matthieu ook voor ijvert. “Ik heb al meermaals gepleit voor een verbod op robotmaaiers ‘s nachts. In Brussel zijn er 2 gemeentes waar het al verboden is, waarom zou het hier in Kortrijk niet kunnen? Ook het maaibeheer van de graskanten kan beter. De groendiensten moeten de ruimte krijgen om eerst te controleren of er dieren in de graskanten zitten voordat er gemaaid wordt.” Om haar woorden kracht bij te zetten, nam Matthieu gisterenavond 4 baby-egels mee naar de gemeenteraad.

Zorgmama voor baby-egels

Raadslid Matthieu deed niet alleen om extra aandacht te geven aan de problematiek. “Sinds ik op pensioen ben, ben ik officieel vrijwilliger bij het VOC. Ik heb een opleiding gevolgd om die kleine verzwakte baby-egels te verzorgen volgens het protocol. Dus ben ik nu officieel zorgmama voor enkele egels. vorig jaar heb ik zo’n 25 egels opgevangen, waarvan er 20 terug konden vrijgelaten worden in de natuur. Maar soms zijn de dieren zo verzwakt dat ik ze niet meer kan helpen.”

Op dit moment zorgt Matthieu voor 7 baby-egels. “Vaak gaat het om kleine egeltjes, waarvan hun mama is gestorven aan de verwondingen van een robotmaaier. Dan blijven die egels alleen en ondervoed over. Sommige wegen amper 25 gram”, zegt ze geschokt. De baby-egels moeten elke drie uur eten krijgen. “Maar een gemeenteraad duurt gemiddeld veel langer. Ik kon die dieren niet alleen thuis laten zitten. Daarom heb ik ze gewoonweg meegenomen. Als de dieren 500 à 600 gram wegen, dan kunnen ze terug vrijgelaten worden.”