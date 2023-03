Koppel slechtvalken in Komen in blijde verwachting: drie jongen op komst

De Komense natuurliefhebbers zijn in hun nopjes want zopas leverde de webcam bovenin de Leiekathedraal heugelijk nieuws. Het koppel slechtvalken dat er zich in had genesteld, is in blijde verwachting. Niet één, niet twee, maar drie eitjes worden er uitgebroed.

“Het is voor buitenstaanders vaak moeilijk te vatten, maar dit is echt wel bijzonder goed nieuws”, licht natuurgids Martin Windels het moment toe. “In de jaren 80 was de slechtvalk nagenoeg compleet verdwenen. Uitgeroeid door het overvloedig gebruik van pesticiden en andere giftige stoffen in de landbouw. Begin de jaren 2000 groeide bij iedereen het besef dat we misschien wel een vogelsoort van de kaart hadden geveegd en werden verschillende projecten gestart. In 2008 was het de beurt aan Komen-Waasten die een plaats voorzag bovenin de Leiekathedraal. Via webcams konden we op afstand 24/7 de bewegingen volgen, camerabeelden die tot in 2021 weinig beweging toonden. Tot dat ene moment waarop de eerste slechtvalken opnieuw verschenen.”

Verschillende natuurverenigingen hoopten dan ook dat er eitjes zouden worden gelegd, een hoop die recent concreet werd. “Op de camerabeelden zagen we een eerste eitje verschijnen en al snel volgde een tweede en derde exemplaar”, lacht Martin. “Dat wil dus zeggen, als alles goed gaat, we weldra een nieuwe familie van slechtvalken in Komen-Waasten zullen hebben. Normaal gezien zullen we binnen hier en een maand de jongen zien verschijnen.”

Wie zelf de evolutie van het liefdesnestje wil volgen, kan hiervoor terecht op de livestream.