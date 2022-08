Iedere avond een spreeuwenballet te bewonderen in Steenkerke

In Steenkerke bij Veurne is er sinds enkele weken iedere avond een spektakel te bewonderen wanneer duizenden spreeuwen hun slaapplaats opzoeken in bomen in het dorp.

De spreeuwen verzamelen eerst op de velden in de omgeving om dan omstreeks 21 uur massaal hun slaapplaats op te zoeken. In grote zwermen komen ze uit alle windhoeken aangevlogen, waarbij ze sierlijke capriolen maken in de lucht. Iedere avond kiezen de zwermen dezelfde bomen en struiken uit in het dorp om er te overnachten, wat gepaard gaat met een luidruchtige verwelkoming.

Voor spreeuwen is aanvliegen en verzamelen in groep een soort van verdedigingsmiddel tegen roofvogels, die door de massa vogels en hun plotse bewegingen moeite hebben om er een uit kiezen. Het is een mirakel dat de vogels nooit met elkaar in botsing komen. Volgens spreeuwenkenners houden de spreeuwen telkens een zevental soortgenoten in de gaten die naast hen vliegen en vliegen ze ook zo veel mogelijk aan dezelfde snelheid. Een spreeuwenzwerm kan soms uit meer dan honderdduizend vogels bestaan.

Normaal verzamelen de spreeuwen begin of halfweg de maand september of zelfs nog later in het najaar, maar waarom ze dit jaar reeds in de maand augustus zo massaal opduiken is voorlopig een raadsel. (JT)