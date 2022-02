Het Rakkerbos wordt in Westvleteren kidsproof gemaakt: “Kinderen planten bomen”

Het Rakkerbos is een voedselbos-permacultuur-project voor de lagere school De Akker en lokale verenigingen in Vleteren. Het bos ligt in de schaduw van de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren en naast VBS De Akker.

Het Rakkerbos bevindt zich op de plaats waar vroeger een huis stond dat eigendom is van de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren. “Op het moment dat het huis leeg kwam te staan, werd het gesloopt. De grote tuin met bestaande boomgaard en vijver was een mooie kans om iets moois van te maken. De broeders wilden geen gewoon bos, maar iets dat ook verder goed was voor het sociale gebeuren en ook voor de nabijgelegen school een meerwaarde zou zijn”, vertelt het kernteam.

Crowdfunding

Enkele maanden geleden werd het nodige budget bijeen gekregen voor de realisatie van het Rakkerbos met een crowdfundingactie, in samenwerking met het Streekfonds West-Vlaanderen. “Het is de bedoeling dat het Rakkerbos uitgroeit tot een voedsel- en speelbos waar alles draait om eetbare vruchten. Een extra stukje groen nabij de school is altijd een meerwaarde voor iedereen.”

“Het Rakkerbos is een mooi project dat eindeloos is: voedselbos, buitenklas, moestuin, bloemenweide, plukken van vruchten, omgeving om te ravotten. Er zijn nog zoveel mogelijkheden op het domein van één hectare. Binnenkort staat een snoeicursus fruitbomen op de agenda.”

Bij de opstart van het Rakkerbos werden mensen gezocht om mee te werken. Het opgerichte kernteam bestaat uit begeleider bij Vondels vzw Geert Sampers, uitbater B&B Clogher Farm Serge Noppe, transporteur in veevoeder Jeroen Morlion, IT-specialiste Anja Geldof, tuinaannemer Lander Coudron, medewerker architectenbureau Jennifer Buyck en tuinaannemer Kim Vandenbroucke van Tuinen TVK.

“Iedereen heeft een veelzijdige job, maar is vooral gedreven om iets voor de maatschappij te doen en dat ook ten goede komt van de natuur rondom de school. Elk van ons heeft een of andere connectie met de school”, klinkt het.

70 boompalen

“Er werd een 70-tal boompalen geplaatst. De put werd ook gemaakt, bij iedere put komt ook een hoopje compost en natuurlijk de gepaste boom. We volgen het plan dat vooraf uitgetekend werd door landschapsarchitect Geert Bossaert”, zegt Kim Vandenbrouck.

“Het grote deel van de bomen is al geplant, maar er blijven er nog genoeg over voor de kinderen, want voor hun is dit al een hele karwei. Er werd voor gezorgd dat de geplante boom telkens met een mooie laag boomschors bedekt werd”, vult tuinaannemer Lander Coudron aan.

Het dynamische kernteam kon rekenen op de hulp van enkele enthousiastelingen om het Rakkerbos klaar te maken voor de kinderen.

(LB)