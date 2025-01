Gemeente wil ‘compensatiebos’ als pretpark er 223 bomen mag kappen: “We zijn in onderhandeling”

Eigen bos eerst. Het Ieperse Bellewaerde Park wil vrijwillig een bos planten in Heuvelland als compensatie voor de omstreden kap van 223 bomen in Zonnebeke, maar de gemeente wil nu een eigen en groter ‘compensatiebos’. “We bekijken wat mogelijk is”, reageert Bellewaerde.

De beruchte Brugse bomenactivist Ivan De Clerck procedeert met de vzw Bescherm Bomen en Natuur tegen het door de provincie vergunde plan om 223 bomen te kappen op ‘Parking Mexico’ van het Ieperse Bellewaerde Park in Zonnebeke. Daar debatteerde de gemeenteraad dinsdagavond niet alleen over de mogelijke bomenkap, maar ook over beloofde boscompensatie in een andere gemeente.

Locatie compensatie

“Eerst en vooral wil ik de groeten doen aan de directie van Bellewaerde, die dit debat met veel enthousiasme en interesse zal herbeluisteren.” Zo begon oppositieraadslid Koen Descheemaeker (N-VA) zijn interpellatie tijdens de gemeenteraad, waarvan telkens audioverslagen raadpleegbaar zijn via de website van de gemeente Zonnebeke. “Wij hebben geen probleem met de plannen van het park, wel met de manier waarop Zonnebeke daarmee omging. Wij hadden van de gemeente bepaalde voorwaarden verwacht als compensatie voor de kap en extra verharding. De zeer lieve mensen van Bellewaerde willen de kap compenseren met het bebossen van 3.000 vierkante meter in Heuvelland. Waarom werd niet gevraagd de compensatie van de bomen in Zonnebeke uit te voeren?”

Eigen bos en groter

Ook Voor Zonnebeke wil een ‘compensatiebos’ in eigen gemeente en groter dan wat voorzien is in Heuvelland, maar de voorkeur van deze oppositiepartij: helemaal geen bomenkap. “Op die parking worden zonnepanelen geplaatst op luifels”, sprak Maxim Vermeeren (Voor Zonnebeke). “Hoe groen is die energie als je daar 223 platanen voor moet vellen? In het gunstig advies van onze gemeente lees ik dat de ‘oude’ platanen 30 tot 40 jaar oud zijn. Van een bevriende bomenverzorger vernam ik dat platanen honderden jaren oud worden. Waarop baseerde de gemeente zich dat een plataan van die leeftijd geveld mag worden? In de motivatie lees ik dat alle andere mogelijkheden werden onderzocht en dat er geen andere opties zijn dan deze installatie op de parking. Welke opties zijn onderzocht, door wie en hoe grondig? Sommige luifels worden bijna 7 meter hoog, ik denk dat buren niet zo content zullen zijn met het zicht verstorend aspect.”

Agrarisch gebied

“Juridisch gezien is deze parking geen parkzone of bos, dus Bellewaerde is niet verplicht om het verwijderen van de bomen te compenseren”, antwoordde milieuschepen Frans Deleu (TEAM8980) in de gemeenteraad. “We stellen vast dat het park aangeboden heeft op vrijwillige basis bomen in Heuvelland te planten. Wij waarderen deze intentie, maar zouden graag zien dat ook in Zonnebeke bomen aangeplant worden. Samen zoeken we een zone die hiervoor het meest geschikt is. Bellewaerde is absoluut bereid met ons ruimte te zoeken in Zonnebeke om deze platanen te vervangen. We moeten rekening houden met ons agrarisch gebied, maar zijn in onderhandeling.” Dat wordt bevestigd bij Bellewaerde. “We bekijken wat mogelijk is”, reageert Filip Van Dorpe, woordvoerder van het park.

Ook het gemeentebestuur blijkt geen fan van de kap. “Het beroert de inwoners en uiteraard vinden we het bijzonder jammer dat deze bomen weg moeten, ook al is het voor zonnepanelen”, stelde de milieuschepen in de gemeenteraad. “We betreuren het ten zeerste. Aan de gemeente werd enkel advies gevraagd, de provincie was bevoegd voor deze beslissing. Enkel de provinciale dienst Waterlopen gaf aanvankelijk ongunstig advies, maar stelde dit bij.”

Geen windturbine

“We moeten durven inzien dat Bellewaerde de voorbije jaren zeer grote inspanningen leverde om de transitie naar groene energie te maken en de CO2-afdruk te verkleinen”, benadrukte Deleu. “Ik kreeg een schrijven van Bellewaerde met de melding dat ze vorig jaar meer bomen plantten dan ze zouden willen verwijderen. Het is een van de groenste parken van ons land en profileert zich als natuurpark. Dat blijkt ook uit een eerdere aanvraag voor een eigen windturbine, die werd geweigerd om de horizon niet te verstoren. Het alternatief: deze luifels met zonnepanelen.”

Intussen loopt de beroepsprocedure van De Clerck tegen de provinciale kapvergunning bij het Vlaamse Departement Omgeving. “Het verstandigste zou zijn dat het park dit plan terug intrekt en zonnepanelen plaatst op daken en andere parkings zonder het kappen van bomen”, stelt hij. “Dat lijkt me perfect mogelijk en het zou de publieke opinie charmeren.” (TP)