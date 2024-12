Ivan wil 223 bomen redden op parking Bellewaerde: “Nieuwe zonnepanelen moeten elders in het park mogelijk zijn”

Het Ieperse Bellewaerde Park krijgt een vergunning om op een van de parkings 223 bomen te vervangen door zonnepanelen, maar daar wil de beruchte bomenactivist Ivan De Clerck een stokje voor steken.

Over het hele land startte Bruggeling Ivan De Clerck procedures met de vzw Bescherm Bomen en Natuur om bomen te behoeden van een eventuele kap. Nu richt hij zijn pijlen op een vergunning, die de provincie verleende aan het Ieperse Bellewaerde Park om 223 bomen te laten vervangen door zonnepanelen op ‘Parking Mexico’ langs de Kasteeldreef bij Zonnebeke.

De Clerck ging er onlangs de bomen inspecteren en hun stamomtrek meten. “Het gaat om platanen met een omtrek tussen 1 en 2 meter”, aldus De Clerck. “Ze zijn supergezond en velen staan hier intussen dertig jaar, denk ik, de fleur van hun leven. De waarde van deze bomen bedraagt 640.902 euro. De ecologische waarde van de bomen behoort tot het algemeen belang. In dit gebied komen vleermuizen voor, die gebruik maken van deze bomen. Ook buizerds uit de buurt dreigen een deel van hun habitat te verliezen.”

Luifels

De zonnepanelen worden geplaatst op nog op te richten luifelconstructies en aangesloten op een te bouwen hoogspanningscabine. Volgens het park kadert de aanvraag “ binnen de algemene visie van Bellewaerde om maximaal in te zetten op het groene karakter van het park”.

“Dit is niet alleen van toepassing op het fysieke uiterlijk van het park, maar ook op andere aspecten zoals de stroombehoefte”, luidt de verantwoordingsnota bij de aanvraag. “In dat opzicht is Bellewaerde de afgelopen jaren op zoek gegaan naar een manier om ook op vlak van energie de groene transitie in te zetten. Hierbij zijn verschillende scenario’s onderzocht en afgetoetst met de bevoegde overheden.”

Geen windmolen

De optie om een windmolen te plaatsen werd niet weerhouden, gelet op de visuele impact op de omliggende erfgoed- en natuurwaardige landschappen, zo staat verder te lezen in de nota. “Ook de aanleg van een zonnepark op een van de omliggende terreinen werd niet weerhouden omwille van de grote ruimtelijke impact, voornamelijk op het omliggende agrarisch gebied. Finaal is daarom gekozen voor een oplossing binnen het huidige ruimtebeslag van het park. Het aanleggen van een pv-installatie boven de bestaande parkeerzone getuigt van een zuinig en kwalitatief ruimtegebruik.”

Het vellen van bomen zou onvermijdelijk zijn. “Die bomen belemmeren in eerste instantie de plaatsing van de constructies waar de panelen op geplaatst worden. In tweede instantie zou de schaduw van de bomen de rendabiliteit van de installatie ondermijnen.”

Deze moet een deel van de stroom voorzien voor het functioneren van het park. De aanvraag zou geen gevolgen hebben voor de parkeercapaciteit. “Door het duidelijke karakter van aanplant, alsook door het boomtype moet in alle redelijkheid geoordeeld worden dat het vellen van de bomen aanvaardbaar is gelet op het groter ecologisch verhaal van hernieuwbare energie, zeker beschouwd vanuit een totaalbenadering op het park.”

“Tegengestelde groene belangen”

Om de “tegengestelde groene belangen” te verzoenen, kiest Bellewaerde op een andere locatie voor bosuitbreiding.” Dat bevestigt parkdirecteur Stefaan Lemey. “We gaan die bomen compenseren en een stuk bos aanplanten in Heuvelland, aansluitend op een belangrijk historisch bos. We zijn dat wettelijk niet verplicht omdat de betrokken bomen geen bos vormen. De platanen zijn vroeger aangeplant in functie van de parking die er altijd geweest is.”

“Die bomen worden groot en zien af doordat wagens over hun wortels rijden. Sowieso zouden er een aantal moeten geveld worden voor de veiligheid van onze bezoekers in tijden van meer regelmatige en sterke wind en stormweer. Onze aanvraag voldoet aan alle regels, ook op vlak van milieu. Wij gaan geen dingen doen die we niet mogen.”

Lemey benadrukt ook de duurzaamheid van het project. “We doen het om onze CO2-voetafdruk te verkleinen. Trouwens, we hebben onlangs enorm geïnvesteerd in bomen en natuur in ons nieuwe parkdeel Amazonia. Bomen blijven deel uitmaken van de identiteit van het park.”

“Geen begrip”

“Niks tegen zonnepanelen”, zegt De Clerck. “Maar tabula rasa — kap gewoon alle bomen want ze staan in onze weg voor een bouwproject — kan niet meer. Alternatieven zijn niet of onvoldoende onderzocht. Het park is meerdere hectares groot en heeft tal van gebouwen met daken en nog andere parkings zonder bomen. Toch wordt gekozen voor deze plek. Dat vind ik absurd, ik heb er totaal geen begrip voor.”

“Wij dienen beroep in bij het Vlaamse Departement Omgeving tegen de vergunning die verleend is door de provincie. Als we het plan daar niet kunnen tegenhouden, trekken we naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Maar daar zijn we nog lang niet.”

Door alle mogelijke procedures uit te putten, willen De Clerck en zijn vzw ook deze bomen behouden. “Zo hebben we al duizenden en duizenden bomen kunnen redden van de kap. Intussen zijn we de tel kwijt.”

(TP)