Bellewaerde wil 223 bomen vellen voor parking met zonnepanelen

Bellewaerde heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor het vellen van 223 bomen op een deel van Parking Mexico. In de plaats zouden er luifels met zonnepanelen komen waar wagens onder kunnen parkeren. Ter compensatie wil Bellewaerde in Heuvelland een bosuitbreiding realiseren.

Parking C Mexico is gelegen in de Frezenbergstraat op grondgebied Zonnebeke. Bellewaerde heeft plannen om op het noordelijk deel van de parking een PV-installatie aan te leggen. De constructie zou bestaan uit houten kolommen waarop PV-panelen bevestigd worden en waarbij onder de luifels parkeerplaatsen voorzien zijn. De totale oppervlakte van de PV-panelen zou 15.642 m² bedragen. Ook is het de bedoeling om de bestaande ingang met één rijstrook te verbreden en een extra in- en uitrit te voorzien in het noorden aan de kant van de Kasteeldreef.

Groene transitie

“De aanvraag kadert binnen de algemene visie van Bellewaerde om maximaal in te zetten op het groene karakter van het park. Dit is niet alleen van toepassing op het fysieke uiterlijk van het park, maar ook op andere aspecten zoals de stroombehoefte”, klink het in de verantwoordingsnota van de architect. “In dat opzicht is Bellewaerde de afgelopen jaren op zoek gegaan naar een manier om ook op vlak van energie de groene transitie in te zetten. Hierbij zijn verschillende scenario’s onderzocht en afgetoetst met de bevoegde overheden. De optie om een windmolen te plaatsen werd niet weerhouden, gelet op de visuele impact op de omliggende erfgoed- en natuurwaardige landschappen. Ook de aanleg van een zonnepark op een van de omliggende terreinen werd niet weerhouden omwille van de grote ruimtelijke impact, voornamelijk op het omliggende agrarisch gebied. Finaal is daarom gekozen voor een oplossing binnen het huidige ruimtebeslag van het park: een pv-installatie op het noordelijke gedeelte van de bestaande Parking Mexico.”

Bosuitbreiding

Het plaatsen van de twaalf rijen met zonnepanelen gaat echter wel gepaard met het vellen van een deel van de bomen. In totaal zouden 223 platanen gerooid moeten worden. “Die bomen belemmeren in eerste instantie de plaatsing van de constructies waar de pv-panelen op geplaatst worden. In tweede instantie zou de schaduw van de bomen de rendabiliteit van de installatie ondermijnen”, klinkt het.

Ter compensatie wil Bellewaerde op een andere locatie een bosuitbreiding realiseren. Die bomen zouden worden aangeplant op een perceel in de Schomminkelstraat in Heuvelland, aan de voet van de Rodeberg. De aanvraag werd al goedgekeurd door de Provincie West-Vlaanderen, maar er kan nog tot 1 januari beroep ingediend worden. Tot de definitieve goedkeuring wil Bellewaerde geen commentaar geven op de plannen.