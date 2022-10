Gemeente Beernem maakt bermbeheerplan op

Samen met het Regionaal Landschap Houtland en Polders wordt in Beernem een bermbeheerplan opgemaakt om de natuurwaarden te verhogen.

“Je zou het niet meteen vermoeden, maar wegbermen zijn een belangrijk leefgebied voor vele planten- en diersoorten”, licht milieuschepen Jan Vanassche toe. “Als lintvormig element vormen ze ook verbindingen tussen natuurgebieden, wat dan weer goed is voor dieren die zich naar een ander leefgebied willen verplaatsen. Ten slotte zijn bermen vaak ook de laatste uitwijkplaats voor dieren en planten waarvan het oorspronkelijke leefgebied verdwenen is.”

De biodiversiteit komt door de verstedelijking en door grootschalige landbouw zwaar onder druk. De wegbermen beslaan langs de Vlaamse wegen, zo’n 25.000 ha, wat een niet te onderschatten middel is om de biodiversiteit te verhogen. Bijgevolg hoopt men met het opmaken van een bermbeheerplan tot een samenwerking te komen met het Regionaal Landschap Houtland en Polders, de milieuraad en de landbouwraad.

Meer natuur

Deze opdracht wordt gespreid over twee jaar en de kostprijs raamt men op ruim 20.000 euro. “Eens het bermbeheerplan afgewerkt is, kunnen we nog veel gerichtere maatregelen nemen om de ecologische waarde van al onze bermen te verhogen, wat goed is voor plant en dier en ten slotte ook voor ons allemaal. Want meer natuur hebben we hard nodig”, besluit Jan Vanassche. (Regi)