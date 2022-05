Extreem zeldzame watervogel dobbert tussen Knokke en Zeebrugge

Het beestje pendelt tussen Knokke en het Zwin, maar afgelopen zaterdag is Natuurpunt-gids Patrick Jansen er toch in geslaagd om een koningseider te spotten in de Belgische wateren. Zeer uitzonderlijk, want de zeldzame eend komt normaal enkel voor in de meest noordelijke gebieden van Azië, Europa en Noord-Amerika.

Het is slechts de vijfde keer dat deze zeldzame eendensoort in België kon worden waargenomen. Hiervoor was het geleden van juni 2011. Toen werd een vrouwtje van de soort opgemerkt in Zeebrugge.

De eerste keer dateert van december 1984 in het havengebied van Oostende. In Nederland werden de dieren al iets vaker gespot, zo’n 18 keer.

Veel kijklustigen

Toch blijft het uitzonderlijk dat de koningseider zich in onze contreien laat zien. Wanneer het toch gebeurt, lokt hij vele vogelkijkers naar zijn verblijfplaats. Ook nu hebben al tientallen geïnteresseerden zich speciaal voor het beestje verplaatst naar het Zwin.

Het gaat om een jong mannetje van de soort, dat in 2021 uit zijn ei is gekropen. Hij wordt gekenmerkt door een stevige, lichtrode snavel en een witte borst. Waar je hem kan spotten, kan je bijna in real-time volgen op de website waarnemingen.be van Natuurpunt.