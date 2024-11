“Een groene corridor tussen Emelgem en Kachtem”: honderden helpende handen planten Vageweenbos aan

Het Vageweenbos kan groeien. Honderden vrijwilligers staken de handen uit de mouwen op de Dag van de Natuur om het gloednieuwe bos tussen Emelgem en Kachtem aan te planten. “Het vormt een corridor tussen het Merelbos in Emelgem en het Rhodesgoed in Kachtem”, zegt projectmedewerker klimaat van stad Izegem Thomas Segers.

Er daagde veel volk op, op de partij land die straks het Vageweenbos wordt. Eerst vond de aanplanting van de geboorteboom plaats, daarna startten workshops en gingen duizend bomen de grond in: zwarte els, boskers, meidoorn, gewone esdoorn, veldesdoorn, gewone berk, kleinbladige linde, kamperfoelie en boswilg. De geboorteboom was een wilde kerselaar. “Er schuilt heel wat symboliek achter deze boom, zo staat hij symbool voor geboorte, leven en dood”, wist schepen van Welzijn Ann Van Essche (CD&V).

De geboorteboom is een initiatief van de Gezinsbond in samenwerking met het stadsbestuur. “Het vindt al voor de 26ste keer plaats. Op het bijhorende bord prijken de namen van alle kinderen die in de stad geboren zijn tussen september vorig jaar en oktober dit jaar”, aldus schepen Van Essche.

Workshops

Na de aanplant van deze boom volgde een receptie met drankjes en hapjes. Daarna werd snel werk gemaakt van de aanplant van het eigenlijke Vageweenbos. De bomen hadden eigenlijk al in de grond moeten zitten, maar doordat het terrein er te drassig bijlag, werd het uitgesteld. En uitstel was duidelijk geen afstel. Honderden helpende handen klaarden de klus. Het gebeuren werd gekoppeld aan de Dag van de Natuur.

Tegelijk vonden er ook workshops voor kinderen plaats. Ze creëerden een faunapaal, een muizenruiter en een keverbroedstoof. “Bedoeling is ook in de toekomst hier veel kinderen te verwelkomen”, zegt Thomas Segers. “Het ligt te midden de scholen en is optimaal toegankelijk via de Buitenstraat, de Egaalstraat, de Vageweenstraat en de verkaveling in de Pieter Bonquetstraat. Eens volgroeid zal het een groene long vormen tussen Emelgem en Kachtem. Een groene corridor tussen het Merelbos en het Rhodesgoed, zeg maar.”