Ecolo neemt initiatief om hagen aan te planten

De natuur terug naar de stad halen, haag per haag! Het is de opzet van ‘Erehaag’, een initiatief van Ecolo Komen-Waasten. Afgelopen week werden dan ook tientallen hagen geplant, om zo de biodiversiteit van de grensgemeente een boost te geven.

“Biodiversiteit, een visuele en ecologische afbakening en natuurlijk een uiterst efficiënt middel om de opwarming tegen te gaan. Er zijn meer dan voldoende argumenten om een haag te planten!” Augustin Durnez, vice-voorzitter van Ecolo Komen-Waasten en mede-organisator van het project ‘Erehaag’, schuift een resem aan argumenten naar voren. “Doorheen de jaren zijn de hagen uit het straatbeeld verdwenen. Er werd bijna systematisch gekozen voor beton, een keuze waarvan de gevolgen nu zichtbaar zijn geworden. Dieren trekken weg, er is amper nog schaduw en we zien meer en meer hoe modder tijdens regenweer overal binnen trekt. Hagen vormen niet alleen een visuele barrière maar zorgen er ook voor dat de grond een verankeringspunt heeft. Met ‘Erehaag’ proberen we dan ook zoveel mogelijk hagen terug in het straatbeeld te krijgen. Dit keer was het bij een gemeenteraadslid, die ons haar terrein ter beschikking stelde. Zo konden we 150 meter haag platen, een voorbeeld dat hopelijk velen nog zullen volgen.”

Het project sprong ook op regionaal niveau in het oog. Waals minister Céline Tellier inspireerde zich aan ‘Erehaag’ om een regionaal project te starten. Het doel is om meer dan 4000 kilometer aan hagen te planten, verspreid over alle Waalse gemeenten.