De eerste nesten met Aziatische hoornaars gemeld in Bredene: “Er is wel wat paniek onder de imkers”

Waarvoor al langer gevreesd werd onder plaatselijke imkers is deze week ook waarheid geworden. In de Eikenstraat werden op twee plaatsen nesten van de Aziatische hoornaar, een uitheemse soort die verlekkerd is op onze honingbij, gemeld. “Als we niet gepast reageren dan mogen we onze bijenkasten voorgoed opbergen”, verwittigt imker Bart Vandepoele.

Er heerst momenteel paniek onder imkers in Bredene en omstreken bekent Bart Vandepoele, al enkele jaren trekker van de Week van de Bij en zelf een verwoed bijenkweker. “De Aziatische hoornaar, een flink uit de kluiten gewassen wesp met rood-zwart lijf, is dan ook een meedogenloos roofdier dat onze honingbijen als een lekkernij beschouwt.”

Die Aziatische hoornaar is, zoals de naam doet vermoeden, afkomstig uit China. “Het diertje kwam via Zuid-Frankrijk Europa binnen, allicht op plantgoed dat van daar geïmporteerd werd. Sindsdien rukken de nesten onverstoorbaar op richting noorden en dus ook onze contreien.

Hoog in de bomen

In 2016 werd voor het eerst een nest gesignaleerd in West-Vlaanderen, in Menen om precies te zijn. Dat leek toen voor ons hier aan de kust nog ver van ons bed. Maar vorig jaar werd voor het eerst een nest gevonden op de Vuurtorenwijk.”

Zo’n nest schuilt volgens Bart vaak hoog in een boom. “Daardoor zie je ze vaak pas met het blote oog in de herfstmaanden, wanneer de bladeren van de boom gevallen zijn. Vreselijk voor ons imkers is dat zo’n nest makkelijk dertig koninginnen kan tellen. Als die het nest verlaten, stichten zij op hun beurt een kolonie waardoor de Aziatische hoornaar zich uitermate snel weet te verspreiden.”

Dat imkers als de dood zijn voor de uitheemse hoornaar mag niet verbazen als je weet dat Aziatische hoornaars een kast met soms 30.000 honingenbijen in een dag verorberen. Zo’n hoornaar bijt een honingbij in drie stukken en eet dan het lekkerste stuk op.

“In Zuid-Frankrijk hebben ze daar intussen een begin van oplossing voor gevonden door de bijenkasten onder een volière te zetten. Het gaas is klein genoeg om bijen door te laten maar hun Aziatische predator raakt er niet door.”

Vernietigen

Het is voor imkers dus zaak dat we met zijn allen nesten van Aziatische hoornaars zo snel mogelijk melden en laten vernietigen. “Wie een nest ontdekt, kan dat melden bij de brandweer maar eerder nog bij Vespawatch.be. Die laatste dienst komt de nesten gratis verdelgen. Vespawatch wordt financieel gesteund door Vlaanderen en Europa. Beide overheden beseffen immers dat de Aziatische hoornaar een bedreiging vormt voor het bijenbestand.”

De Aziatische hoornaar, makkelijk 2 cm lang en in vergelijking met onze lokale wesp een gigant, is volgens Bart voor de mens niet gevaarlijker dan zijn Europese tegenhanger. “Hij zal enkel agressief worden als hij zich aangevallen voelt. Maar let wel, hij kan in tegenstelling tot een bij wel meerdere keren steken. Hem met rust laten, is dus de boodschap.”

Of de Aziatische hoornaar hier door de klimaatopwarming nog beter zal gedijen, weet Bart niet. “Feit is wel dat we hier aan de kust nog nauwelijks vorstdagen hebben. Vorig jaar eentje, bijvoorbeeld. Als het eens tien dagen goed zou vriezen, dan zal het snel afgelopen zijn met onze Chinese indringer. Hoe dan ook, de geest, of in dit geval de hoornaar, is uit de fles…” (MM)