Campagne moet opmars van Aziatische hoornaar stuiten: “Nu ingrijpen voor het te laat is”

Stad Gistel zet een campagne op om de Aziatische hoornaar te bestrijden. Enerzijds wil het met extra communicatie de invasieve wespensoort beter herkenbaar maken bij het grote publiek, anderzijds worden er lokvallen uitgezet om koninginnen te vangen. “Nu de temperaturen stilaan stijgen, zijn de wespen volop naar voedsel op zoek. We moeten ze nú tegenhouden.”

De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort die sinds het voorjaar van 2017 in Vlaanderen voorkomt. De soort kwam Europa binnen in 2004 via een bonsaikwekerij in Frankrijk en heeft zich sindsdien verspreid over Spanje, Portugal, Italië, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland en België. De soort staat erom bekend honingbijenkasten binnen te dringen en volledige nesten uit te moorden. Alsmaar vaker worden ook in onze contreien nesten waargenomen en dat is een slechte zaak, weet imker Daniël De Rycker uit Snaaskerke, ook stadsimker van Gistel. “De temperaturen stijgen nu zachtjes en de koningin gaat dan vanuit bescheiden, primaire nesten op zoek naar voedsel voor haar larven. Daarbij valt ze honingbijen aan, die zelf op dat moment foerageren. De invasieve hoornaars rukken de kop en de staart van het honingbijlijf, en dat lijfje voederen ze aan de larven. De Aziatische hoornaars slaan zeer snel toe: enkele minuten later zijn ze er al opnieuw om bijen aan te vallen. Zo kunnen sommige bijenkolonies van wel 10.000 diertjes worden uitgeroeid. Vergis je niet: de honingbij speelt een enorm belangrijke rol in de voedselproductie. In de economische ladder staan ze na koeien en varkens op de derde plaats, onder meer om fruit- en groenteplanten te bestuiven, maar ook om de biodiversiteit te garanderen. Daarom moeten we ingrijpen.”

Melden

Daniël gaf recent een lezing aan de milieuraad van Gistel en vroeg om steun om de Aziatische hoornaar mee te bestrijden. Met succes. Het stadsbestuur zet een tweeledige campagne op poten. “We zullen de beeltenis van de Aziatische hoornaar verder verspreiden via onze kanalen om zo de inwoners duidelijk te maken wat nu het verschil is tussen een gewone wesp en bij enerzijds, en een Aziatische hoornaar anderzijds”, zegt milieuschepen Wim Aernoudt (N-VA). “Je kan ze vrij makkelijk herkennen aan hun zware lijf. Dat brengt ons bij het tweede speerpunt: wie zo’n wespensoort opmerkt, kan dit melden aan een lokale imker, via het gespecialiseerde platform

www.vespawatch.be of milieu@gistel.be. Daarop kunnen in de omgeving van de waarneming lokvallen geplaatst worden om de hoornaar te vangen.”

Zo kan voorkomen worden dat er zich hoog in de bomen nesten gaan vormen – zogenaamde secundaire nesten. “Als een koningin erin slaagt om zo’n nest te maken, kan dat leiden tot wel 500 nieuwe koninginnen. We spreken in het slechtste geval echt van een grote exponentiële groei met alle gevolgen van dien”, benadrukt De Rycker. Stad Gistel kocht intussen vijftig lokvallen aan, imkers uit de regio zullen beginnen met de vallen uit te zetten. “Aziatische hoornaars gaan in quasi rechte lijn van en naar hun nest naar een voedingsbron, en terug. We kunnen dat zelfs timen. En aan de hand van een chronometer en stafkaart, kunnen we vrij nauwkeurig hun afkomst gaan bepalen en vallen uitzetten. Ruw geschat: een hoornaar die in vijf minuten over en weer vliegt om te eten, zit ongeveer op 500 meter afstand.” Ook imkers uit omliggende gemeenten volgen de problematiek op. Wie een groot nest opmerkt, wordt aangeraden om niet zelf te gaan verdelgen, omdat de wespen agressief kunnen reageren. Dan dient gespecialiseerde ontruiming te gebeuren.”