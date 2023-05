Buurtbewoners kappen bomen op openbaar domein: “Dat is hier blijkbaar geen probleem”

Kunnen buurtbewoners zomaar zelf bomen kappen, die op het openbaar domein staan? Met die vraag trok Groen Bredene onlangs naar het gemeentebestuur nadat het lucht kreeg van een illegale bomenkap in het Pluvierenerf. “Wat die mensen daar deden, kan natuurlijk niet door de beugel. Maar stuitender is de houding van het gemeentebestuur, dat het oogluikend toeliet”, aldus Kris Costenoble.

“De feiten zijn relatief simpel”, opent Kris Costenoble, die voor Groen in de MINA-raad zetelt. “Het Pluvierenerf is een rustige straat met een groene aanblik in een van de oudere verkavelingen van Bredene. Althans, tot enkele bewoners zich om een of andere reden blijkbaar zijn gaan storen aan de in hun straat aangeplante bomen. Ze vonden er niks beter op dan die bomen, een vijftal, zelf te gaan rooien. Zonder overleg met de gemeente, de bomen staan per slot van rekening op het openbaar domein.”

Volgens Costenoble werd de bomenkap vrij snel gesignaleerd aan het gemeentebestuur. “Het probleem dateert van enige tijd terug. Toen wij er lucht van kregen, hebben we meteen de bevoegde schepenen en diensten gecontacteerd. Aanvankelijk sprak de algemeen directeur nog van ‘gepaste maatregelen’ tegen de overtreders. Maar nu blijkt dat er geen herstelvordering komt. Het gemeentebestuur zal de bomen ook niet heraanplanten.”

Costenoble kaartte het probleem op de MINA-raad van 18 april aan. “Milieuschepen Kelly Spillier bevestigde daar dat ze het weinig zinvol vond om de bomen ter plekke heraan te planten. Haar argumentatie was dat de bewoners ze toch weer zouden verwijderen. Er komen volgens haar wel vijf nieuwe bomen ergens in de buurt. Dat is toch een bizarre houding. Bredene geeft haar inwoners zo de boodschap mee dat ze boven de wet staan. Iedereen mag dus blijkbaar zomaar bomen rooien op het openbaar domein als hij daar last van heeft.” Volgens Costenoble werden in de straat ook publieke groenzones, die palen aan de percelen, verhard. “Terwijl het gemeentebestuur terecht probeert de verharding van opritten, voortuinen… tegen te gaan.”

“Om de hoek krijgt Bredene straks een grote, groene long” – Milieuschepen Kelly Spillier

Milieuschepen Kelly Spillier (Vooruit) ontkent niet dat in de buurt van het Pluvierenerf ongeoorloofd bomen zijn gekapt en gesnoeid. “Het probleem dateert al van 2018, van voor mijn tijd dus. In het verleden heeft onze groendienst er al meerdere keren gekapte bomen vervangen, tot onze medewerkers er moedeloos van werden. Uiteraard zal de kap door buurtbewoners uitgevoerd zijn. Allicht zorgde de slagschaduw van de bomen voor teveel lichtverlies of waren vallende bladeren vervelend in de straat. Begrijp me niet verkeerd, het is niet de bedoeling dat inwoners het recht in eigen hand nemen. Maar bewijs maar eens wie dat nu precies heeft gedaan. We wilden ook geen heksenjacht organiseren. Dus heb ik besloten om de gekapte bomen te vervangen door nieuwe exemplaren, ergens in de buurt”, aldus schepen Spillier.

Subsidies

“In dat verband kan ik ook al meegeven dat palend aan de bewuste wijk straks een heel nieuw bos zal verschijnen. In wat ooit het Kom op tegen Kankerbos moest worden, zullen de komende jaren vele honderden nieuwe bomen aangeplant worden. Het Vicognebos, zoals het nu heet, zal zo een extra groene long worden voor Bredene.” Het ooit ambitieuze plan om een bos aan te planten langs de Spuikom leek enkele jaren geleden definitief gefnuikt door de fors gestegen brandweerbijdrage, die Bredene moest ophoesten. Het gemeentebestuur schrapte toen de middelen, die voorzien waren voor de verdere uitbouw van het bos.

“Binnenkort vangen we echter subsidies voor de verdere uitbreiding van het bos. We investeren ook zelf een 200.000 euro, gespreid over 3 jaar, in de omgevingswerken van wat een prachtig park moet worden”, geeft Spillier nog mee. “Intussen kun je er op vertrouwen dat de handhaver, die we onlangs in dienst namen, misbruiken als in het Pluvierenerf opspoort. En wat deze specifieke situatie betreft, kan ik alleen maar beklemtonen dat we de verdwenen bomen zullen compenseren, ruimschoots zelfs. En natuurlijk kan Groen altijd klacht indienen tegen de vermoedelijke daders…” (MM)