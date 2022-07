Bultrug die voor onze kust tuimelde, is dood aangespoeld op Nederlands strand

Op het strand van Vlieland in Nederland is dinsdag een dode bultrug aangespoeld. Het 7 meter lange kadaver werd gevonden op een afgesloten gebied van een oefenterrein van Defensie. Dat zegt marien bioloog Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht. Volgens de Stichting SOS Dolfijn is het hetzelfde dier dat sinds eind mei voor de kust van Knokke-Heist en Zeebrugge buitelingen maakte.

“De op Vlieland gestrande bultrug is dezelfde bultrug als het dier dat sinds eind mei voor de Belgische en Nederlandse kust zwom”, zegt de Stichting SOS Dolfijn. “Dat kan SOS Dolfijn met zekerheid melden op basis van de beelden. Walvissen zijn als individu herkenbaar door bepaalde uiterlijke kenmerken. Zo ook deze bultrug. Op basis van onder andere staartfoto’s is de match gemaakt.”

“SOS Dolfijn vreesde al langer voor de gezondheid van de bultrug walvis omdat tijdens de waarnemingen, die op 23 mei begonnen voor de kust van Walcheren, al snel duidelijk werd dat de jonge bultrug erg mager was en kampte met huidproblemen. De laatste waarneming was op 22 juni in het Marsdiep.”

Doodsoorzaak bultrug

Het stoffelijk overschot wordt naar Harlingen overgebracht. Daar gaat IJsseldijk het dier woensdag onderzoeken, samen met collega’s van natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden en de universiteit in Wageningen. “Als universiteit Utrecht richten we ons op de doodsoorzaak. Naturalis neemt de schedel mee voor de eigen collectie. Wageningen focust zich op de maag en de darmen voor onderzoek naar het voedsel van de bultrug”, legt IJsseldijk uit. Als niemand geïnteresseerd is in de resten, wordt het lijf van de bultrug na onderzoek vernietigd.

(MVM/Belga)

