Bredene is uitvalsbasis voor Eneco Clean Beach Cup op 20 maart

De Eneco Clean Beach Cup vindt dit jaar plaats in België en Nederland op 20 maart. De dertiende editie is woensdag voorgesteld in Bredene, de hoofdlocatie van 2022. Tijdens de Eneco Clean Beach Cup kunnen deelnemers afval opruimen vanop 27 locaties in beide landen.

Plasticvervuiling in oceanen blijft een oprukkend probleem. Daarom is de Eneco Clean Beach Cup al meer dan tien jaar de jaarlijkse vaste afspraak voor het opruimen van de stranden. Deelnemers ruimen er afval dat op de stranden is blijven liggen.

Dat is nodig, want uit een beleidsinformerende nota van maart 2021 van Lisa Devriese, wetenschapper bij het Vlaams Instituut vaar de Zee (VLIZ) blijkt dat op de zeebodem van het Belgische deel van de Noordzee gemiddeld 126 afvalitems per vierkante kilometer voorkomen. 90 procent van dat afval is plastic. Op de Vlaamse stranden zijn er gemiddeld 137 items per 100 meter vloedlijn te vinden.

Mensen missen elkaar

“De impact van twee jaar social distancing heeft ons gezamenlijk duurzaamheidsengagement blijkbaar geen deugd gedaan. De boodschap is volgens mij duidelijk: mensen missen elkaar en de natuur heeft nood aan mensen die samen(op)komen voor een schonere toekomst”, zegt bezieler van Clean Beach Cup Sven Fransen.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Noordzee vult aan: “De Noordzee is het grootste natuurgebied van ons land. Het duurzaam beheer en de bescherming van de zee is essentieel voor de welvaart en het welzijn van zowel de huidige als toekomstige generaties. Toch komt er veel zwerfvuil en plastic in terecht dat vervolgens aanspoelt op onze stranden. De Eneco Clean Beach Cup is een fantastisch initiatief om ons stukje Noordzee en onze stranden proper te houden. We moeten allemaal ons steentje bijdragen.”

Zeewierchefs

The NorthSeaChefs trekken al lang mee aan de kar. Hun missie: alles in het werk stellen om minder bekende, onbeminde vissoorten en bijvangst, gevangen door lokale vissers, gegeerd te maken. Met creatieve recepten en technische fiches moedigen ze andere chefs, hobbykoks en consumenten aan om op een verantwoorde wijze om te gaan met deze respectvol gevangen vissen en bijvangst.

Tweesterrenchef Filip Claeys (De Jonkman) zet opnieuw zijn schouders mee onder de Eneco Clean Beach Cup. Ook de Bredense chef Donald Deschagt, die onlangs nog Studio Zeewier lanceerde, trekt mee aan de kar.

Voor de Clean Beach Cup van dit jaar is Bredene de uitvalbasis, maar deelnemers kunnen op 27 verschillende locaties terecht voor het ophalen van een vuilniszak en hesje.

(Belga/MM)