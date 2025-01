Bosje Europawijk in Tielt fors uitgedund

Het bosje naast de voormalige rijkswachtpost in de Europawijk is fors gekortwiekt. Buurtbewoners vochten begin 2022 nog fel voor het behoud ervan, toen naar aanleiding van de geplande verkoop van het perceel. Volgens de betrokken partijen gaat het louter om onderhoudsbeurt en zal de groenzone wel degelijk behouden blijven.

“Het is een van de weinige plaatsen in Tielt waar kinderen nog helemaal vrij in de natuur kunnen spelen”, klonk het in januari 2022 bij de buurt, toen duidelijk werd dat het perceel verkocht zou worden door de stad. Daarop werd een open brief voor het behoud van het bosje opgesteld, met honderden handtekeningen. Het stadsbestuur behield de verkoopplannen maar liet na het protest wel in de voorwaarden opnemen dat dertig procent van de projectzone ingericht diende te worden als aaneengesloten, openbaar groen. Het perceel is inmiddels verkocht aan een projectontwikkelaar.

In opdracht van die projectontwikkelaar is een aannemer deze week gestart met het snoeien van de struiken en bomen. Enkele buurtbewoners maken zich zorgen dat het bosje ondanks het eerdere protest helemaal gerooid zal worden, maar dat is niet het geval. Al wordt het duidelijk wel flink uitgedund, waardoor het zicht zal veranderen. Ter plaatse krijgen we te horen dat het louter om een groot onderhoud gaat. Verwilderde struiken werden flink gesnoeid, maar die zullen uiteindelijk terug groeien. De afgezaagde takken worden verhakseld, maar de bomen zouden dus wel moeten blijven staan.

Volgens het stadsbestuur zijn er vanwege de ontwikkelaar nog geen vergunningsaanvragen binnen gekomen voor dat perceel. Hoe netjes of hoe verwilderd die aaneengesloten groenzone er bij ligt is een andere vraag, maar het bosje integraal rooien is sowieso uitgesloten. De voorwaarde van dertig procent aaneengesloten groen blijft sowieso van toepassing en het is dus niet zo dat de eigenaar van het perceel er voor kan kiezen om pakweg op verschillende plaatsen op het perceel kleinere groenzones te voorzien. (SV)