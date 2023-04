Stad Tielt wil perceel met bosje en naastgelegen rijkswachtkazerne in Europawijk alsnog verkopen: “Waken over de invulling, zodat het groen behouden blijft”

De verkoop van de oude rijkswachtkazerne en de aanpalende groenzone in de Europawijk in Tielt, waar begin 2022 ook al sprake van was, staan terug op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad. Eerder was daar protest tegen ontstaan vanuit de buurt, waardoor de plannen aangepast werden.

De stad en de politiezone waren vorig jaar eigenlijk al van plan om het perceel te verkopen, maar toen werd bakzeil gehaald na protest van buurtbewoners. Die wilden het verwilderde bosje naast de vervallen kazerne liever niet kwijt, in de eerste plaats omdat het bosje erg populair is bij de kinderen van de wijk. Het stadsbestuur trok uiteindelijk het voorstel terug in en stuurde de plannen ondertussen wat bij. “In het oorspronkelijke plan was een groenzone van tien procent opgenomen”, legt burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) uit. “Dat is nu opgetrokken naar dertig procent aaneengesloten groen. We kiezen er nog steeds voor om deze site te verkopen, want per slot van rekening staat het gebouw al minstens tien jaar leeg.”

De oppervlakte van het perceel bedraagt in totaal 35 are en 17 centiare. Door de voorwaarde ‘aaneengesloten’ groen kan een eventuele koper er overigens niet voor kiezen om pakweg op verschillende plaatsen verspreid over het perceel kleinere groenzones te voorzien. “Verder houden we uiteraard de vinger aan de pols in dit dossier en zullen we mee waken over de precieze invulling van de site, zodat het groen behouden blijft.” (SV)