Bomen in Sparrendreef en Kragendijk in Knokke-Heist worden vervangen door duurzamere soorten

In het kader van het gemeentelijk bomenplan worden binnenkort de bomen aan de inkom van de golf in de Sparrendreef en in de Kragendijk vervangen. Een 40-tal zwaar gekandelaberde esdoorns in de Sparrendreef worden vervangen door groenblijvende steeneiken. Een 200-tal bolacacia’s in de Kragendijk maken plaats voor zuileiken.

Bij het verwijderen van elke boom, wordt meteen een andere aangeplant zodat de omwonenden en passanten nauwelijks hinder zullen ondervinden van putten en omgewoelde grond.

Het voornaamste doel van de “bomentransformatie” is om de juiste boom op de juiste plaats aan te planten. Er werden in het verleden vaak esdoorns aangeplant omdat deze soort goed bestand is tegen zeewind. Probleem is echter dat deze snelgroeiende massale boom met breed ovale en dichte kroon tot 40 meter hoog kan worden en al te vaak deze groeiruimte niet heeft. Om te voorkomen dat deze bomen uitgroeien en hinder veroorzaken worden ze momenteel ieder jaar gekandelaberd.

Voor de Kragendijk gaat het om de vervanging van bolacacia’s (Robinia pseudoaccacia Umbracullifera) die de groendienst ieder jaar moeten snoeien (= duur maar niet duurzaam). Bovendien biedt deze soort in stedelijk gebied weinig meerwaarde op het vlak van biodiversiteit, afkoelen, minder stof en luchtverontreiniging, ophouden regenwater en het vergroten van de leefkwaliteit. Ze worden in de Kragendijk daarom vervangen door zuileiken (Quercus robur ‘Zeeland’). Bedoeling is om op termijn alle bolacacia’s te vervangen door een alternatieve soort waarbij de gemeente geen of slechts minimale snoeiwerken moet laten uitvoeren. (MM)