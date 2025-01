BEKIJK – Beroemd koppel zeearenden bouwt onverwacht nieuw nest: “Paul pikte een tak op voor Betty. Alsof hij wou tonen: ja, ik kan het nog”

Natuurgebied De Blankaart begint het nieuwe jaar met nieuws over zeearenden Paul en Betty, die er naam en faam verwierven met hun nationaal primeurnest. Het koppel bouwt nu onverwacht een nieuw nest en ook daar is iedereen welkom. “Van ornitholoog tot vogelleek”, aldus de conservator. “Men moet zich wel op een speciaal omgeleid pad houden.”

In de Westhoek streken zeearenden Paul en Betty neer in natuurgebied De Blankaart, bouwden een nest en brachten er vorig jaar de kuikens Guido en Gloria ter wereld, een primeur voor ons land. Het leidde tot een ongezien vogeltoerisme in het natuurgebied en een hype met als hoogtepunt de druk bijgewoonde babyborrel met meter Maaike Cafmeyer en peter Wim Willaert, beiden acteur en vogelliefhebber.

Paringsgedrag

Intussen zijn Guido en Gloria volgroeid en vertrokken uit het broedgebied. “Zoals het hoort”, zegt Guido Vandenbroucke, conservator van De Blankaart. “Ze zwerven nu ergens rond in België, Nederland of Duitsland, tot ze na vier jaar een partner vinden om zich te vestigen en te broeden.” Het eerste kuiken vertrok op 8 oktober, het tweede op 6 december. “Na het vertrek van het laatste kuiken, vertoonden de volwassen arenden paringsgedrag. Paul ging een tak van de grond oppikken voor Betty, vloog wat rond haar heen en liet de tak dan weer los. Alsof hij wou tonen: ‘ja, ik kan het nog’.” Niet veel later vlogen beiden plots rond met takken. “Het was duidelijk dat ze van plan waren te nestelen en te broeden. Tot eenieders verbazing trokken ze met hun takken niet naar het oude nest om het te repareren, zoals dat meestal het geval is, maar kozen ze voor nieuwbouw. Net als echte Belgen hebben ze een baksteen in de maag: ze zijn volledig geïntegreerd.”

Toch geen schijnnest

Het nieuwe nest situeert zich in een hoge populier in het natuurgebied, nog net op het grondgebied van het Diksmuidse Woumen en vlakbij Merkem, een deelgemeente van Houthulst. “Op een boogscheut van hun oude nest”, weet Guido. “Onze Nederlandse collega’s hebben al jaren ervaring met zeearenden, telden vorig jaar 40 nesten bij hen en vertelden ons dat het een schijnnest kon zijn. Het gebeurt dat zeearenden een tweede nest maken om te imponeren en hun broedgebied duidelijker af te bakenen. Gezien Paul en Betty bij ons het nieuwe nest echt aan het afwerken zijn met fijn nestmateriaal, gaan we ervan uit dat ze er toch gaan broeden. Het nieuwe nest zit beter beschut in een boom en heeft storm Floriane op Driekoningen goed doorstaan. Het oude nest was onderhevig aan windwerking en vertoonde afgekraakte takken, waardoor het volledig bloot en onbeschermd kwam te liggen.”

Geen mocassins

Het koppel stelt het goed in de nieuwbouw. “Uitstekend zelfs. Het kan dat de zeearenden eind januari, begin februari al eieren leggen en beginnen te broeden”, vermoedt Guido. Of dit nest dezelfde belangstelling zal genieten als het vorige, valt af te wachten. “Ik denk het niet”, vervolgt Guido. “Het nieuwe is toch een beetje veraf en de zichtplek is dit keer niet met mocassins te bereiken zoals de brug in het park vorig jaar. Kijkers zullen er een stevige wandeling voor moeten maken, maar het zal de moeite lonen.”

Voor de echte fans hebben de vrijwilligers van De Blankaart recent een wandelpad omgeleid. “Opdat wandelaars, vogelaars en fotografen vanop een veilige plek het nieuwe nest zouden kunnen observeren”, zegt Guido. “Ik ben deel van een ruime kern vrijwilligers. We doen er alles aan om de natuur te verbeteren, én om de mensen ervan te laten genieten.”

Natuurschade?

Sommige fans en fotografen vrezen natuurschade door nieuw vogeltoerisme, maar de conservator van Natuurpunt — die vlakbij woont — wil iedereen de kans geven. “Van ornitholoog tot vogelleek.” “Op basis van het natuurdecreet is er in feite voldoende bescherming”, duidt Guido. “Het gaat om een beschermde soort en het natuurgebied is niet toegankelijk. Iedereen moet zich op de wandelpaden houden. We gaan ervan uit dat de bezoekers hun gezond verstand zullen gebruiken.”

Paul en Betty zijn al het een en ander gewoon in De Blankaart. “Het was er vorig jaar nog nooit zo druk en op diverse plaatsen waren maanden aan een stuk kranen, vrachtwagens en tractoren met kipkarren aan het werk voor het herstellen van de winterdijk en het baggeren van de Stenen- en Houtensluisvaart. De zeearenden hebben zich daar niet aan gestoord. Aan de kwatongen die het tegendeel beweren: waarom komen ze dan nog dichter bij ons huis en onze goede buren broeden?” (TP)