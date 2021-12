Beernemnaar schrijft ‘Zakboek voor de vogeltuin’

Op 11 januari lanceert Marc Verachtert (67) zijn ‘Zakboek voor de vogeltuin’. Het praktische boek kan door mensen gebruikt worden om hun tuin vorm te geven terwijl ze het vogelleven in de tuin bevorderen. “Plant een fruitboom”, suggereert de auteur alvast.

De lanceringsdatum van het boek is bewust gekozen, want twee weken later wordt het nationale vogeltelweekend opnieuw georganiseerd.

Verachtert schreef het boek samen met Willy Ceulemans, die ook voor dertig vogelportretten zorgde. “Aan de hand van ons boek kunnen lezers vogels herkennen. Bovendien geven we informatie over wat je moet doen om bepaalde vogels naar je tuin te lokken. Het is dus echt een praktisch boek”, vertelt de tuinjournalist.

Voor het boek legde hij zijn oor te luisteren bij verschillende tuinexperts, toevallig ook uit Beernem. “Toen ik twee jaar geleden samen met twee experts aan een test voor vetbollen werkte, begon het idee te groeien. Belangrijk is wel dat wij een tuinboek schreven. Het is dus geen vogelboek. We helpen mensen om hun tuin in te richten, zodat tuinvogels er zich thuis voelen.”

Het is een boek voor vogels, maar je hebt er zelf plezier van

Volgens Verachtert zijn steeds meer mensen bezig met natuur én vogels. “Als je luistert bij de industrie die vogelvoeding produceert, hoor je dat zij nooit eerder zoveel produceerde. Mensen zitten echt in met vogels in hun tuin.”

“Met ons boek willen we uitleggen hoe je ervoor kan zorgen dat de vogels ruimte hebben om zich te nestelen, dat ze eten vinden … Het is een boek voor vogels, maar je hebt er zelf plezier van. Vogels horen rondfladderen in je tuin, dat is toch prachtig?”

Extra dimensie

Verachtert stelt dat vogels een tuin tot leven brengen. “Normaal is een tuin statisch, met planten, bloemen en vlinders. Maar vogels geven je tuin een extra dimensie.”

Een eerste tip kan de Beernemnaar alvast meegeven: “Plant een fruitboom! Vogels halen voeding uit de bloemen wanneer de boom in bloei staat. Ze kunnen zich erin nestelen en als het fruit rijp is, kunnen mens en vogel opnieuw samen genieten!”

Het boek is vanaf 11 januari te koop bij Lannoo/Racine.