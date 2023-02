Agentschap voor Natuur en Bos: “Gemeentebestuur Lichtervelde wist dat we gronden wilden kopen om bos uit te breiden”

Het gemeentebestuur van Lichtervelde wist dat Agentschap voor Natuur en Bos 33 hectare grond wilde kopen om de Huwynsbossen uit te breiden. Er vond zelfs een gesprek plaats, lang voor de aankoop. Burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V) liet eerder deze week weten in overleg te willen gaan met ANB over de plannen.

Het gedoe rond de geplande uitbreiding van de Huwynsbossen door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) krijgt steeds meer de allures van een soap. Nu blijkt dat de gemeente vóór de aankoop al op de hoogte was van de intenties van ANB om te bieden op de gronden van wijlen Danny Verduyn. Er zou een gesprek plaatsgevonden hebben in december, lang voor de openbare verkoop op woensdag 8 februari. “Er vond een overleg plaats met schepen van Leefmilieu Steven Bogaert (CD&V). Die had zeker geen bezwaar tegen onze plannen”, bevestigt Jeroen Denaeghel, woordvoerder van ANB.

Dat is opvallend, want eerder deze week zei burgemeester Beeusaert-Pattyn “officieel nog altijd niks vernomen te hebben over de aankoop” en in gesprek te willen gaan met ANB. “Wij vertegenwoordigen álle mensen van Lichtervelde. Zeker de landbouwers zitten met heel wat – terechte – vragen. En die willen wij ook graag stellen aan het Agentschap. We willen een evenwicht vinden voor alle mensen die betrokken zijn”, aldus de burgemeester.

Schepen Steven Bogaert erkent dat hij eerder al samenzat met ANB. “We hadden een informeel gesprek over de Colpaertbosjes. Toen liet het Agentschap vallen ook interesse te hebben in andere percelen in die omgeving. Maar we hadden nooit verwacht dat ze alle percelen van Danny Verduyn zouden kopen”, klinkt het.

“Als we daar niet mogen bebossen, dan nergens” – Jeroen Denaeghel (Agentschap voor Natuur en Bos)

Het Agentschap voor Natuur en Bos staat open voor de vraag van de burgemeester en plant een gesprek in april. “We zullen deze mensen ontvangen en naar hun verzuchtingen luisteren”, aldus Denaeghel.

Veel hoeft het gemeentebestuur daar echter niet van te verwachten. Het bos komt er. “De gronden zijn vrij, dus er kan geplant worden, al schat ik in dat dit eerder gefaseerd zal verlopen”, zegt de woordvoerder van ANB. “Het is de bedoeling dat de aangekochte hectares effectief bos worden. Ze zijn net aangekocht om onze bosuitbreidingsdoelstelling te halen. De locatie is ideaal: twee boskernen worden verbonden tot één groter bos. Dit komt de natuurbeleving en biodiversiteit in Lichtervelde ten goede. Als we daar niet mogen bebossen, dan nergens.”

De Huwynsbossen zijn vandaag 35 hectare groot en kunnen dus bijna verdubbelen in oppervlakte. De eerste bomen worden in december geplant.