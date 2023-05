Agentschap Natuur en Bos geeft tips over de ‘Westhoekwolf’: “Niet zelf benaderen”

De Westvleterse jager Emile Mourisse spotte begin deze week een wolf in Krombeke, een deelgemeente van Poperinge. Dezelfde wolf zou nu opgedoken zijn in Merkem, bij Houthulst. De bevoegde overheid, het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos, geeft meer informatie voor wie vragen of bezorgdheden heeft over de wolf.

“De komst van de wolf in West-Vlaanderen is een bijzondere gebeurtenis, maar ze komt niet geheel onverwacht. In het noorden van Frankrijk waren er al eerder wolvenmeldingen. Aangezien wolven makkelijk honderden kilometers per week kunnen afleggen, kan er vandaag overal in Vlaanderen een doortrekkende wolf opduiken”, zo meldt Agentschap Natuur en Bos.

“Op dit moment niet aangewezen om een risicozone af te bakenen waarbinnen met publieke middelen wolfwerende maatregelen worden gesubsidieerd”

“De wolf verkiest leefgebieden met voldoende rust en prooien (everzwijnen, reeën). We verwachten daarom dat deze wolf snel terug zal vertrekken. Er is daarom in West-Vlaanderen momenteel geen sprake van een structureel verhoogd risico van wolvenaanvallen op vee. Het is op dit moment niet aangewezen om hier een risicozone af te bakenen waarbinnen met publieke middelen wolfwerende maatregelen worden gesubsidieerd. Wolven zijn schuwe dieren en hebben over het algemeen schrik van mensen. Het blijven echter wilde dieren die je niet zelf moet benaderen.”

Schade

“De kans op schade door een wolf is klein, maar wie voor zijn gemoedsrust zijn (klein)vee wil beschermen, raden we aan dieren tijdelijk ‘s nachts op te hokken. Tot het moment dat Natuur en Bos bevestiging geeft dat de wolf is doorgetrokken. Wie toch schade lijdt door een wolvenaanval, vragen we om dit binnen de 24 uur aan ons te melden. De opgelopen schade die aan een wolf kan worden toegewezen wordt vergoed.” Melding maken doe je via het meldingsformulier op www.natuurenbos.be/wolf/schade.

Denk je een wolf gezien te hebben? Gelieve melding te maken hiervan via wolf@inbo.be. Meer informatie vind je op www.natuurenbos.be/wolven.