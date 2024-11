Achterstand bij uitbetalingen van Vlaams Rampenfonds zo goed als weggewerkt: “Ook al helft van de schadedossiers van wateroverlast in Westhoek betaald”

De grote achterstand van de uitbetalingen van de schadedossiers door het Vlaams Rampenfonds is zo goed als weggewerkt. Het was parlementslid Maxim Veys (Vooruit) uit Kortrijk, die enkele jaren geleden de Vlaamse overheid wees op de gebreken. “Men zat 3 of 4 rampen achter op schema met de betalingen. Na enkele kritische vragen hierover hebben de ministers-president Jambon en Diependaele (N-VA) hier meer op ingezet en werden nu ook bijna de helft van de slachtoffers van de wateroverlast in de Westhoek uitbetaald.”

Ongeveer een tiental jaar al is de Vlaamse overheid bevoegd voor het rampenfonds en de uitbetalingen van de schadedossiers van de rampen. “Mensen, die slachtoffer zijn van erkende natuurrampen, zoals stormen, droogte of wateroverlast kunnen een dossier indienen bij het Vlaams Rampenfonds voor een schadevergoeding. Vaak gaat het over landbouwers, maar het kan ook gaan over mensen van wie hun huis kwam onder te staan”, legt parlementslid Maxim Veys (Vooruit) uit Kortrijk uit. “

“Maar het werd na enkele jaren duidelijk dat de Vlaams regering die schadedossiers slechter en trager uitbetaalde dan verzekeringsmaatschappijen. Het Vlaams rampenfonds zat gemiddeld zo’n 3 à vier rampen achter op schema. Daarom heb ik destijds vanuit de oppositie hier een kritische vraag over gesteld aan de verantwoordelijke minister-president Jan Jambon (N-VA).”

“De achterstand werd voor een groot deel weggewerkt en ik ben trots dat ik dat probleem op de agenda kon zetten”

Ondertussen heeft het Vlaams Rampenfonds een goede inhaalbeweging gedaan. “Ik ben blij dat er gevolg werd gegeven aan mijn oproep en ik ben ook trots dat in de kat de bel aangebonden heb om die problematiek op de agenda te krijgen. De achterstand werd al voor een groot deel weggewerkt. Het is maar goed ook, want het Rampenfonds behoort tot de basistaak van de Vlaamse overheid. Er werd nu sterk Vlaams werk geleverd.”

Wateroverlast 2023

“De meeste rampen hangen natuurlijk samen met waterproblematiek: hetzij de droogte of wateroverlast”, gaat Veys verder. “Eind maart werd de wateroverlast van november 2024 erkend als een ramp. Tot en met eind juli konden mensen hiervoor schadedossiers indienen.” In totaal werden er 559 vragen voor een tegemoetkoming ingediend. 269 dossiers, bijna de helft werden al verwerkt. En in 48 procent van deze dossiers werd er een tegemoetkoming toegekend door het Vlaams Rampenfonds en werd er 730.000 euro uitbetaald.

“Als overheid moeten we zorgen dat we onze inwoners goed kunnen helpen na een ramp en dat het Rampenfonds op punt staat”

Een derde van het aantal ingediende dossiers zitten nog in de expertisefase. “Die neemt natuurlijk het meeste tijd in beslag, want men moet dit goed onderzoeken met plaatsbezoeken en dergelijke meer. De rest van de dossiers staat klaar om doorgestuurd te worden voor een expertiseverslag. Ik ben blij dat het nu ten minste vooruit gaat bij het Vlaams Rampenfonds. Want naar de normen van de afgelopen jaren verloopt het nu terug vlot.”

Parlementslid Veys is ervan overtuigd dat water een thema is, waar we nog veel mee te maken zullen krijgen. “Met rampen zoals die van Valencia in het achterhoofd kunnen we niet uitsluiten dat we niet nog te maken zullen krijgen met de waterproblematiek. Daarom moeten we zorgen dat we als overheid onze inwoners goed kunnen helpen na een ramp en dat het Rampenfonds op punt staat. We moeten ook preventief werken en voldoende ruimte geven aan het water in plaats van het zo vlug af te voeren wat we de afgelopen decennia deden. We zullen keuzes moeten maken en bijvoorbeeld vergunningen in overstromingsgebieden weigeren. Ik zal er alles aan doen om deze problematiek op de agenda te houden”, besluit Veys.