80 nieuwe geboorteboompjes voor nieuw geboortebos in Menen

Onlangs konden gezinnen afzakken naar het terrein aansluitend op het Preshoekbos in Menen om een boompje te planten op naam van hun geliefde oogappel.

“Er werden een 80-tal boompjes voorzien voor het nieuwe geboortebos 2024 gelegen in de Aalbeeksesteenweg 60 in Lauwe. Alle ouders die langskwamen kregen elk een Iep boompje en een spade om op het terrein ‘hun’ boompje te planten die de naam en de herinnering zal meedragen van hun geboortekind”, zegt schepen van Publieke Ruimte en Groenonderhoud Patrick Roose. Het geboortebos bevat alle geboortebomen van alle kinderen die in Menen wonen en geboren zijn tussen 1 september 2023 en 31 augustus 2024. (NVM)