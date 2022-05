34 Belgische stranden, jachthavens en zwemvijvers ontvangen kwaliteitslabel Blue Flag

Het internationaal duurzaamheids- en kwaliteitslabel Blue Flag is woensdag uitgereikt in Oostduinkerke: 34 Belgische stranden, jachthavens en zwemvijvers kregen het label toegekend. Het is de derde keer dat het label werd uitgereikt aan de kust.

Blue Flag werd uitgereikt aan 14 Belgische kuststranden, 12 zwemvijvers en 8 jachthavens. Die locaties worden beloond voor hun uitstekende waterkwaliteit, properheid, veiligheid zoals EHBO-post en redders, aanbod van educatieve activiteiten en toegankelijkheid.

Dit jaar stond het thema “bewustmaking en educatie” centraal. Zo bieden alle Blue Flag-locaties educatieve activiteiten aan rond duurzaamheidsthema’s, zoals natuur en afval, waaronder natuurwandelingen, geocaching, vogels spotten, beach clean ups en knutselen met afval.

“Met de zomer in het vooruitzicht, zal ook de roep naar afkoeling steeds luider klinken”, zegt Vlaams minister van Toerisme en Omgeving Zuhal Demir. “Dankzij hun aanhoudende inspanningen op het vlak van kwaliteit en duurzaamheid kunnen we de komende maanden op deze 34 stranden, zwemvijvers en jachthavens met een gerust hart in proper water verfrissing zoeken. Het doet me plezier om te zien dat de uitbaters van elk van deze locaties bezoekers erop attent maken om onze stranden en waterlopen schoon en gezond te houden”, aldus Demir.

Een overzicht van alle Blue Flag-locaties is te vinden op www.blueflag.be/locations.