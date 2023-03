192 vrijwilligers helpen zwerfvuil rapen in Izegem

De jaarlijkse zwerfvuilactie in Izegem ging dit keer op de wijk Bosmolens door. Dit keer namen er 192 vrijwilligers aan deel, waaronder ook verschillende jeugdbewegingen.

“Wagenonderdelen vonden we ook dit jaar vaak terug, waaronder gek genoeg ook een voor- en een achterbumper van een Citroën-wagen. Het goede nieuws is dat de ‘buit’ dit jaar eerder beperkt is. Aan de inzet van onze vrijwilligers en leden ontbrak het nochtans niet, wat wil zeggen dat de mensen op de Bosmolens propere mensen zijn”, knipoogt Thomas.

Toch zorgt ook klein zwerfvuil voor heel wat vuilnis. “In de Meensesteenweg, toch een drukke verkeersader, hebben we op een kilometer afstand een halve vuilniszak met alleen maar sigarettenpeuken kunnen vullen”, vertelt deelnemer Vincent Vandommele. “Ook die kleine zaken maken de berg zwerfvuil groter.” Naast heel wat individuele vrijwilligers tekenden ook verschillende verenigingen, waaronder de KSA, Chiro en FOS De Jakketoes present. In totaal waren er 192 deelnemers.