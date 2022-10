MIROM Roeselare rolt rode loper uit in Koekelare voor goede sorteerders

Naar aanleiding van de Week van de Handhaving wil MIROM Roeselare in Koekelare voorbeeldige gebruikers van de glasbol even positief in de kijker zetten. De rode loper wordt er uitgerold ‘voor een echte sorteerheld’. Onder het motto: wie het goed doet, die verdient eigenlijk wel eens een vipbehandeling.

Het achterlaten van zwerfvuil, het dumpen van sluikstort en het achteloos achterlaten van afval, klein of groot, op plekken die daar niet voor dienen, het blijft een bron van ergernis. Voor de overheden, maar nog meer voor de burger.

Dweilen met kraan open

“Iedereen verkiest een nette buurt, niemand wil dat zijn of haar straat ontsierd wordt door peuken, hondenpoep of rondslingerende verpakkingen. Maar toch lijkt het soms alsof we dweilen met de kraan open”, vertelt voorzitter Stefaan Van Coillie. Daarom blijven de gemeentebesturen samen met MIROM Roeselare aandacht besteden aan sensibilisering en preventie, maar ook aan handhaving.

In oktober is er voor het zevende jaar op rij extra aandacht voor controles, voor het aanspreken van overtreders en voor duidelijke sancties voor wie de regels negeert met boetes die serieus kunnen oplopen.

Rode loper

Tegelijk zijn er ook acties die positief gedrag belonen. Want laat het duidelijk zijn: MIROM Roeselare is dankbaar voor wie de moeite doet om correct te sorteren. Het is op zich niet moeilijk, maar het verdient wel respect als je gewoon die moeite doet. “Bij de glasbol in de Stalpaertstraat pakken we dat tijdelijk ludiek aan”, legt schepen Jessy Salenbien van Koekelare uit. “Daar rolde MIROM Roeselare nu letterlijk de rode loper uit voor wie flessen en bokalen naar de glasbol brengt.”

Overal overtredingen

Die handhaving blijft uiteraard niet beperkt tot oktober. Het hele jaar door worden in de 12 gemeenten van MIROM Roeselare camera’s geplaatst. En dagelijks worden er overtredingen vastgesteld. Dat gaat om overtreders die ergens te velde hun koffer uitladen en een sluikstort achterlaten in de gracht, maar net zo goed over burgers die een zakje met huishoudelijk afval wat verderop in een straatvuilnisbak proppen, of een bestuurder die een peuk of papiertje door het autovenster op straat mikt.