Vzw Dranoeter zet in op duurzaamheid met zonnepanelen en laadpalen

Met hulp van de provincie plaatste de vzw Dranoeter, de organisator van Festival Dranouter, 90 zonnepanelen op het dak van haar gebouwen. Ook werden er laadpalen voor elektrische wagens en fietsen geïnstalleerd die niet alleen door bezoekers, maar ook door toeristen, bewoners en passanten mogen worden gebruikt. “Op die manier kan iedereen meegenieten van onze investeringen!”

Onder impuls van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen, een organisatie die de principes van duurzaam wonen en bouwen in de praktijk helpt omzetten, werd een analyse gemaakt van de infrastructuur.

“We speelden al langer met plannen om alles energiezuiniger te maken. Daarom dienden we enkele jaren terug een aanvraag in bij de provincie voor ondersteuning. Daarmee zetten we in op extra isolatie en zetten we zoveel mogelijk verlichting om naar led, aldus de directeur.

Tot helft eigen energienood voorzien

“Extra regenwaterputten zorgen voor maximaal gebruik van regenwater voor alle sanitair. Ook werd de verwarmingsinstallatie energie-efficiënter. Maar de meest in het oog springende investering kwam met het plaatsen van de 90 zonnepanelen. Deze hebben een vermogen van 30.000kWh waarmee we in een zonnig jaar zowat de helft van onze jaarlijkse energienood van de volledige infrastructuur kunnen opvangen.”

Tenslotte plaatste de vzw laadfaciliteiten voor elektrische wagens en fietsen, die voortaan voor iedereen toegankelijk zijn. “Op om het even welk moment is het mogelijk om vier wagens op te laden met ter plaatste geproduceerde groene stroom, door de twee snelladers en twee klassieke laders”, aldus Bavo. “Ook elektrische fietsen kunnen ter plaatse opgeladen worden. Niet enkel bezoekers van het eetcafé, het Muziekcentrum of van Festival Dranouter kunnen er gebruik van maken, ook toeristen, bewoners of toevallige passanten mogen dat doen. Op die manier kan iedereen meegenieten van onze investeringen!”

Innovatief

“Met het provinciebestuur ondersteunen we lokale besturen en verenigingen die op een innovatieve manier werk maken van de noodzakelijke energietransitie” vertelt gedeputeerde van Milieu en Klimaat Jurgen Vanlerberghe. “De inspanningen van vzw Dranoeter passen perfect binnen dit plaatje. Het stemt me bijzonder tevreden dat deze organisatie haar eerdere inspanningen rond duurzaamheid consequent doortrekt naar de elektrificatie van hun werking.”