Stad Brugge dankt 398 zwerfvuilvrijwilligers

De Stad Brugge heeft zaterdagnamiddag op de Hoeve Hangerijn in Assebroek de 398 zwerfvuilvrijwilligers bedankt die in alle hoeken van Groot-Brugge actief zijn. Ze trekken regelmatig in hun wijk rond op zoek naar zwerfvuil. In de periode van 2018 tot eind 2022 hebben ze allen samen 11.220 kilometer afgelegd.

Ze verzamelden volgens schepen Mathijs Goderis in totaal 3.439 zakken met zwerfvuil. Met de lenteschoonmaak en de World Clean Up Day worden ze telkens extra ingezet. De mooimakers zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Ze zijn een begrip geworden en werken nauw samen met de stedelijke dienst Openbaar Domein en de IVBO. De zwerfvuilvrijwilligers kunnen rekenen op de steun van de stad. Ze krijgen het nodige opkuismateriaal maar nu ook een fluo jasje, zak en als beloning een Doe Goedpas van de Stad.

Ze kondigen nu alvast al de lenteschoonmaak aan van 18 maart tot en met 16 april. Dit jaar zal de klemtoon gezet worden op het inzamelen van peuken. Die zullen apart ingezameld worden zodat de grootte van deze vervuiling in kaart kan gebracht worden. (SR)