Jean-Marie Dedecker verzet zich tegen nieuwe windmolens: “Klimaat is nieuwe religie”

Burgemeester Jean-Marie Dedecker blijft zich verzetten tegen de plaatsing van nieuwe windturbines op grondgebied Middelkerke.

De bedrijven Aspiravi, Elicio en Eneco werken aan de ontwikkeling van een windenergiepark langs de autosnelweg E40 op grondgebied van de gemeenten Middelkerke en Gistel. Het project draagt de naam Windpark E40 Polderbries.

“Er zijn in totaal 88 windmolens gepland tussen Jabbeke en De Panne. Daartegen is bezwaar van De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke. Hiervan komen er 13 in Middelkerke, maar in principe zijn het er 18, want deze van Gistel staan juist aan onze grens”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. “Klimaat is de nieuwe religie en dit zijn klimaatminaretten van 252 meter hoog.”

Rode zone

Middelkerke was er tot voor kort redelijk gerust in. De windturbines van het gewinpark Polderbries liggen op een afstand van 4,9 tot 8,5 km van de luchthaven. Dit is in de rode zone en hier mogen volgens de wet geen windturbines geplaatst worden. Daar ze reflecteren op de radars en de bakens van Knokke en Koksijde verstoren, brengen ze de veiligheid van het luchtverkeer in gevaar. Een radar bestaat uit een primair gedeelte voor defensie en een secundair systeem voor de burgerluchtvaart van Skeyes.

“Zelfs het weerstation in Jabbeke gaan ze verplaatsen”

“Bart Tommelein heeft in zijn ‘dwaze periode’ als minister van Energie 6 miljoen euro gegeven aan Skeyes voor een onderzoek naar het mogelijk gebruik van andere radars”, aldus Dedecker. Dat onderzoek heeft niets opgeleverd en tot op vandaag konden er wettelijk geen windmolens geplaatst worden. “Nu zegt de huidige minister van Energie: we gaan die molens toch plaatsen en geen rekening houden met de veiligheidsstraal van 10 kilometer.”

Dezelfde hoogte

“Vroeger hadden zowel de gemeente als de provincie inspraak, maar nu niet meer. Nu is het alleen nog de Vlaamse regering die beslist. Ze mogen hem in je voor- of achtertuin zetten, afstand speelt geen rol meer. Nu is er de klimaatreligie en zijn al die klimaatreligieuzen zot geworden. Alles is nu mogelijk”, aldus nog Jean-Marie Dedecker.

Achter deze brug, aan weerskanten van de autosnelweg, zouden de windmolens moeten komen. © JRO

De burgemeester begrijpt het niet meer. “Ik heb het er ook over gehad met Bram Degrieck, burgemeester van De Panne. De Franse overheid zet op 10 km van De Panne windmolens van dezelfde hoogte. Onze federale regering procedeert daartegen omdat ze niet ver genoeg in zee staan. En diezelfde regering gaat in ‘onze hof’ identieke windmolens zetten. Ook het weerstation in Jabbeke, ‘de rode bol’, gaan ze verplaatsen om daar windmolens te kunnen zetten. Want het weerstation kan niet werken als die molens daar staan. Ik ga dat aanvallen tot in Europa. Ik heb nog een kameraad met een bommengordel, maar jammer genoeg heb ik er zo maar één”, besluit Dedecker met een grijnslach.