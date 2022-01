Gratis klimaatbomen voor Nieuwpoortenaars

Iedereen met een tuin in Nieuwpoort kan een gratis klimaatboom krijgen van het stadsbestuur. “We willen werk maken van meer openbaar groen en ontharding en het is de bedoeling dat tegen het einde van de volgende legislatuur, minstens 50.000 vierkante meter onthard zijn” zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V).

“We hebben de jongste jaren al heel wat stappen gezet om de CO2-uitstoot te verminderen en het leefmilieu te verbeteren en deze actie met klimaatbomen is een belangrijke stap die nu wordt gezet. We streven naar een verdubbeling van het openbaar groen met aandacht voor diversiteit.”

200.000 euro per jaar

“We planten 4.000 bomen aan om mee bij te dragen aan de vermindering van CO2. We trekken voor dit plan, dat loopt tot 2025, als stadsbestuur 200.000 euro per jaar uit. Er werden al 1.000 bomen geplant in Nieuwpoort en heel binnenkort komen er nog bij op de Kaai en in de Simliwijk. De stad verdeelt ook gratis bomen aan iedereen die een tuin heeft in Nieuwpoort.”

De bomen werden geselecteerd op basis van droogteresistentie, waterabsorberend vermogen en duurzaamheid en groeiplaatsomstandigheden. Er kan een keuze worden gemaakt uit een aantal in- en uitheemse bomen, gaande van een witte moerbei of een sierappel voor kleine tuinen tot een Japanse schijniep of een zomereik voor middelgrote tuinen tot een honing- of een amberboom en een schietwilg voor grote tuinen.

Meer dan 100 mensen deden al hun aanvraag en wie ook een gratis boom wil kan de boom online aanvragen via www.nieuwpoort.be/klimaatbomen. Aanvragen indoenen kan tot 28 februari 2022 en de aanplanting gebeurt door de stedelijke groendienst tussen 1 en 31 maart 2022. Meer info is ook te verkrijgen op het speciaal ingerichte standje op de vrijdagmarkt in Nieuwpoort.