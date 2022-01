Gistel investeert om CO2-neutraal te worden

De stad Gistel streeft naar een CO2-neutrale eigen organisatie en neemt dan ook het heft in handen. Onder meer dankzij steun van de provincie kunnen verschillende projecten gerealiseerd worden om dat doel te bereiken.

Onlangs werd een lichte, elektrische vrachtwagen aangekocht voor de stedelijke werkplaats. Ook de installatie van de warmtepomp in het administratief centrum, en daarbij horend de renovatiewerken voor verwarming en ventilatie, zitten in een eindfase.

Steun provincie

Daarnaast werden er ook zonnepanelen geplaatst op verschillende gebouwen, waaronder de stedelijke werkplaats, gemeenteschool de Horizon en lokaal dienstencentrum de Zonnewijzer.

De omschakeling naar ledverlichting bij de stadsgebouwen en openbare verlichting is in uitvoering. “Deze realisaties waren niet mogelijk geweest zonder de steun van de provincie West-Vlaanderen”, laat de stad weten.

Elektrische machines

“Het laatste project is de aankoop van een lichte, elektrische vrachtwagen voor de lediging van de vuilnisbakken. Daarnaast werden de benzine-aangedreven machines voor groenonderhoud, denk daarbij aan bosmaaiers, haagscharen, kettingzagen, vervangen door elektrische machines. Deze vrachtwagen en machines zijn ondertussen geleverd”, schetst schepen Geert Deschacht (Open VLD).

Gistel ontving van de provincie West-Vlaanderen een subsidie van 100.000 euro voor de renovatie van de centrale verwarmingsinstallatie in het administratief centrum.

Hernieuwbare energie

Deze subsidie werd in het bijzonder toegekend voor de investering in de warmtepomp en de balansventilatie. De cv-installatie dateerde al van 1995 en was dus zeker aan renovatie toe”, kadert schepen Wim Aernoudt (N-VA).

“Hiermee zorgen we niet alleen voor een CO2-besparing, maar maken we ook de omslag naar hernieuwbare energie.” (TVA)