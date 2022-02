Digitaal klimaatatelier in Lo-Reninge op 21 februari

Lo-Reninge organiseert in samenwerking met de WVI op 21 februari van 19.30 tot 21 uur een digitaal klimaatatelier. De stad wil het bestaand energieactieplan upgraden tot een volwaardig klimaatplan.

De deelnemers kunnen tijdens het klimaatatelier goede ideeën met elkaar delen of samen met anderen initiatieven op het getouw zetten. In kleine groepen wordt nagedacht over verschillende thema’s. Hoe kunnen we energiezuinig en klimaatbestendig wonen en leven? Hoe maken we duurzame mobiliteit in Lo-Reninge mogelijk? Hoe kunnen we kiezen voor meer lokale en regionale producten? Op al die en nog enkele vragen wordt tijdens het klimaatatelier naar een antwoord gezocht.

Inschrijven

Inschrijven voor het klimaatatelier kan door een mail te sturen naar klimaat@wvi.be waarna alle info wordt bezorgd of via de link www.wvi.be/nl/klimaatatelier-lo-reninge. Wie is ingeschreven, krijgt vooraf een introductiefilmpje toegestuurd samen de resultaten van een eerdere klimaatenquête en een inschrijvingslink met wachtwoord. De deelnemers moeten wel beschikken over een computer, laptop, tablet of smartphone om te kunnen deelnemen.