Brugse klimaatactivist in beeld tijdens eindsprint van de Ronde van Vlaanderen

De Brugse klimaatactivist Wouter Mouton liep zondag tijdens de Ronde van Vlaanderen letterlijk in de kijker. Op het moment dat Mathieu van der Poel de eindsprint inzette, klom hij in Oudenaarde over de nadar. Hij had een wit T-shirt aan met de boodschap ‘Climate Justice Now’. De hele wielerwereld keek via de televisie toe.

Bruggeling Wouter Mouton (44) is niet aan zijn proefstuk toe. Eerder al hield hij een hongerstaking voor het klimaat, hij liep zelfs al in zijn blootje door de Brugse winkelstraten om aandacht te eisen voor die problematiek. Tijdens het WK wielrennen in Brugge manifesteerde hij vorig jaar ook.

Stadhuis

Vorige week nog plakte hij, kort voor de gemeenteraadszitting, samen met de actiegroep Extinction Rebellion posters aan de ingang van het Brugse stadhuis. Daarop prijkte een recente uitspraak van VN secretaris-generaal Guterres: “Delay means death.” Dat leverde hem enkele uren politiecel op, want de lokale politie pakte hem op en liet hem vorige week maandagnacht pas om 1.45 uur terug vrij.

Wouter Mouton tijdens zijn actie vorige week maandag aan het stadhuis van Brugge. (foto gf)

Nadien meldde Wouter Moutons ons het volgende: “Een illegale aanplakactie is in mijn ogen zeker gerechtvaardigd. Het stadhuis is een beschermd gebouw en elke scheet die er in de buurt wordt gelaten is er een te veel voor veel mensen. Wij vragen ons eerder af wat onze kinderen hiervan zullen denken. In het voorbije jaar zijn verschillende straten in de binnenstad overstroomd en het Belfort en prachtige stadhuis liggen niet veel hoger. Het is een kwestie van tijd voor dit zich zal herhalen met minstens dezelfde gevolgen, maar daar ligt men in het stadhuis duidelijk niet van wakker.”

Wielerfan

Hoe verantwoordt hij zijn actie tijdens de Ronde zondag? Wouter Mouton: “Ik heb de massale, internationale belangstelling voor deze grote wielerwedstrijd gebruikt om de klimaatproblematiek onder de aandacht te brengen. De media berichten hierover onvoldoende. Op zich heb ik niks tegen wielerwedstrijden, ik ben een wielerfan en ik ben blij dat Mathieu van der Poel de Ronde gewonnen heeft.”

“Al ben ik ook een bewonderaar van zijn twee voornaamste rivalen Wout van Aert en Tadej Pogacar. ‘t Zou zelfs symbolisch beter zijn om actie te voeren tijdens een Formule 1-wedstrijd, omdat die auto’s zoveel brandstof verbruiken. Maar ‘t is makkelijk om als individu naar de koers te gaan en een goede plaats uit te kiezen.”

Adrenaline

“Mijn actie vergde wel wat voorbereiding, ik was de hele dag op stap en heb mij uren voor het einde van de wedstrijd op de eerste rij, dicht bij de finish gepositioneerd. Tijdens het WK wielrennen in Brugge was de VRT erin geslaagd om mij buiten beeld te houden, nu pakte ik het anders en beter aan. Maar ik wou ook in alle veiligheid handelen en hield rekening met het koersverloop. Een botsing met de sprintende wielrenners wou ik zeker vermijden.”

“Bijgevolg ben ik pas over de nadar geklauterd, toen ik zag dat er links van de weg gesprint werd. Ik heb gewacht tot de eerste drie renners gepasseerd waren. Bij een massasprint zou ik het niet gedaan hebben, maar de omstandigheden zaten mee voor mij. Ik zat vol adrenaline en moest in enkele seconden tijd inschatten wat ik zou doen.”

Opgepakt

“Nadien heeft de politie mij opgepakt, de agenten waren heel redelijk. Ze zagen dat ik kalm was, ik heb hen rustig uitgelegd waarom ik betoogde. De politie gedroeg zich correct, na anderhalf uur werd ik vrijgelaten. Ze hadden mij evenzeer twaalf uur kunnen administratief aanhouden, dat hebben ze niet gedaan. Ze wilden enkel vermijden dat ik opnieuw actie zou voeren tijdens de finish van de dameskoers.”

“Of ik nog een boete zal krijgen? Ik weet het niet. Na mijn vorige acties ben ik in Brugge door de politie twee keer uitgebreid verhoord. Het proces-verbaal is naar de procureur des konings gestuurd, die moet oordelen of er een gerechtelijk vervolg komt. Dat ik zondag op boegeroep getrakteerd werd dor boze wielerfans, deert mij niet. Sommigen begrijpen de ernst van de klimaatproblematiek niet en dachten ten onrechte dat een dronken onnozelaar over de nadar gesprongen was.”

“‘t Was mijn eerste aankomst van de Ronde, dat was een fantastische ervaring als wielerliefhebber. Ik zal mij via e-mail nog verontschuldigen bij de organisatoren van de Ronde. Zondag heb ik nog tevergeefs geprobeerd om enkele renners te ontmoeten in de Sporza Studio en mijn excuses aan te bieden, dat is niet gelukt”, aldus Wouter Mouton.