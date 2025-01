Voor het witte goedje smelt: snel naar de Tiegemberg!

Wie rap is, kan vandaag nog glijden van de Tiegemberg in het Sint-Arnolduspark, met of zonder slee. “Pak je kans voor sneeuwpret, want het witte tapijt verdwijnt als sneeuw voor de zon!”, waarschuwen de weersvoorspellers.

Op zondag kan je in de aangeklede sfeervolle Winterbar ‘De Chalet’ terecht bij Sofie Saesen (34) en Pieter-Jan Vanschamelhout (40). De Tiegemnaren verwelkomen je in hun gezellig winterparadijs, perfect voor een pauze na het glijden of spelen in het park. Geniet van hartverwarmende dranken, wintergerechten zoals ovenschotel, tartiflette, kaasfondue, varkenswangetjes met Sint-Bernardus abt12 en verse frietjes. Zoetigheden zoals warme appeltaart met vanille-ijs, moelleux au chocolat en warme chocomelk die je zelf mag pimpen, vind je er ook.

De Winterbar is nog elke zondag tot eind februari open van 12u tot 20 uur. Je kan er zowel ’s middags als ’s avonds eten. Mis ook de Pirobak op 26 januari niet, dan is de zaak geopend vanaf 16 uur.

Informatie:tiegembos.be – insta/Facebook Tiegembos