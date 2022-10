Noodnummer 1722 geactiveerd wegens risico op storm of overlast

De FOD Binnenlandse Zaken activeert zondag tijdelijk het noodnummer 1722. Wie de komende uren storm- en waterschade oploopt waarvoor bijstand van de brandweer nodig is, kan een aanvraag indienden via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Enkel voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn, kan er naar 112 gebeld worden.

Het KMI heeft voor zondagavond van 18 tot 23 uur code geel uitgeroepen voor het hele land. In de provincie Limburg blijft code geel tot middernacht gelden. Er trekt zondagavond namelijk een storing door het land vanaf het zuidwesten met enkele stevige regen- of onweersbuien die lokaal kunnen gepaard gaan met wat hagel en zware windstoten.

Lokale windvlagen tussen 80 en 100 kilometer per uur of meer zijn niet uitgesloten. Tijdens het felste onweer is er ook kans op 10 tot 20 liter regen per vierkante meter op korte tijd.

De bedoeling van het e-loket 1722 en nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn, niet te laten wachten.

Het nummer 1722 wordt preventief geactiveerd wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd.

(BELGA)