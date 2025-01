Nieuwjaarsdag levert eerste storm van het jaar op: code geel blijft van kracht voor felle wind aan de kust

Het nieuwe jaar is nog maar enkele uren oud, en het heeft al een eerste officiële storm opgeleverd. Dat meldt KMI-weerman David Dehenauw via de berichtendienst X.

“We hebben vandaag al een gemiddelde wind van 9 Beaufort gehaald op de meetpaal Westhinder (in zee). De eerste Belgische storm van 2025 is meteen een feit”, schrijft Dehenauw.

Het KMI waarschuwde eerder al voor sterke wind op nieuwjaarsdag. Aan de kust geldt code geel: “Vandaag verwachten we aan de kust rukwinden tot 80 à 90 kilometer per uur of lokaal mogelijk wat meer”, staat op de website van het meteorologisch instituut.

Ook in Nederland is er officieel een storm. Daar spreken ze van de eerste nieuwjaarsstorm in dertig jaar.

