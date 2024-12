KMI waarschuwt voor rukwinden aan de kust, ook noodnummer 1722 geactiveerd

Het is dinsdagnamiddag overwegend zwaarbewolkt met kans op wat lichte neerslag en slecht zicht in de Hoge Ardennen. De maxima gaan van -2 tot +8 graden en er zijn rukwinden tot 50 à 55 km/u mogelijk. In de provincies Luik en Luxemburg kunnen lichte winterse neerslag en rijmvorming lokale gladheid veroorzaken tot woensdagvoormiddag. Het KMI waarschuwt voor rukwinden tot 80 à 90 km/u aan de kust op nieuwjaarsdag.

Oudejaarsnacht wordt zwaarbewolkt met kans op wat lichte neerslag. In de Hoge Ardennen is er kans op aanvriezende motregen en tegen de ochtend zijn er lokale ijsplekken. De minima gaan van -2 tot 8 graden. Ook staat er meer wind met rukwinden tot 60 km/u in het binnenland en 70 à 75 km/u aan zee.

Op nieuwjaarsdag is het zwaarbewolkt en vrij winderig met rukwinden van 70 à 80 km/u en mogelijk wat meer aan zee. In de namiddag en ‘s avonds komt er regen vanaf het noordwesten. De maxima gaan van 2 tot 11 graden.

Donderdag en vrijdag is het wisselvallig en ook kouder met soms winterse buien. De maxima gaan van 0 tot 6 graden en er is ook nachtvorst.

Zaterdag is het overwegend droog en soms grijs bij -2 tot +4 graden. Zondag krijgen we wellicht eerst sneeuw of aanvriezende regen, en later regen. De maxima worden tegen de avond bereikt en gaan van 4 tot 11 graden bij een strakke wind.

Nummer 1722 geactiveerd voor risico op storm of wateroverlast

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) waarschuwt voor slecht weer. De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het nummer 1722 vanwege de weersvoorspellingen en om overlast van de hulpdiensten te vermijden.

Wie bij storm- en/of wateroverlast bijstand van de brandweer nodig heeft, kan een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of bellen naar het nummer 1722. Er wordt gevraagd om bij voorkeur het e-loket te gebruiken.

Het nummer 1722 dient enkel voor situaties die niet levensbedreigend zijn. Bij mogelijk levensbedreigende situaties kan er nog altijd gebeld worden naar 112.

De bedoeling van het e-loket en nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten.

