Kwik haalt 25,5 graden: nooit eerder zomerdag zo laat in seizoen

In Ukkel is zaterdag de maximumtemperatuur uitgekomen op 25,5 graden Celsius. Nooit eerder is er zo laat op het seizoen nog een zomerdag geweest, zo meldt VRT-weerman Frank Deboosere zaterdag op Twitter.

Bij 25 graden Celsius en meer spreken meteorologen van een zomerse dag. Dat zijn maxima die normaal in juli of augustus worden gehaald, maar in 2022 wordt die temperatuur nu ook bereikt op de laatste zaterdag van oktober.

“Om 14u10 in Ukkel 25,1°C. Nog nooit hebben we zo laat in het seizoen nog een zomerdag gehad”, zo tweette Deboosere. De allerlaatste zomerdagen sinds het begin van de waarnemingen waren tot dusver 16 oktober 2017 en 16 oktober 2018″, aldus Deboosere, die ook meegeeft dat het de 45ste zomerdag van het jaar werd.