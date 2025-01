BEKIJK – Verzekeraar reinigt voetpad en geeft zo het goede voorbeeld: “Draag zorg voor je medemens”

Door de sneeuwval liggen de voetpaden er gevaarlijk glad bij. “Het is aan de bewoners om deze veilig te maken”, waarschuwt een verzekeraar, die zelf het goede voorbeeld geeft aan z’n kantoor in de Ieperse binnenstad.

Op tal van plaatsen is er een contrast zichtbaar op straat: de rijbaan is gestrooid, maar de voetpaden blijven wit en glad. Hier en daar wordt wél sneeuw geruimd op het voetpad, zoals op de hoek van het Minneplein en de Boezingepoortstraat in de Ieperse binnenstad. Daar liggen de burelen van een verzekeringskantoor. Geert Van Bruwaene is er aan het werk, met trekker en strooizout. Hij is medezaakvoerder van het Crelan-kantoor Van Bruwaene – Vervaet en van het verzekeringskantoor Esplanade.

“Toen we aankwamen bij ons kantoor, zagen we dat het voetpad volledig besneeuwd was”, verklaart Van Bruwaene. “We maakten alles meteen sneeuwvrij. Niet alleen voor klanten die ons kantoor willen bereiken, maar voor iedereen die er passeert. Het zou niet mogen gebeuren dat mensen een been zouden breken of een ander ongeluk meemaken door de gladheid voor de deur.”

Schadedossiers

In zijn sector weet Van Bruwaene goed wat de gevolgen kunnen zijn. “In ons verzekeringskantoor krijgen we regelmatig schadedossiers binnen, waarbij de schade verhaald wordt op de persoon die het voetpad moest beheren waar het ongeluk plaatsvond. Ook al behoort het voetpad tot het openbaar domein: het blijft je plicht om je voetpad op te ruimen en schoon te vegen als een goede huisvader. Anders kan je aansprakelijk gesteld worden als er iemand valt. Ruim dus goed op voor je eigen deur.”

“Wij maken er een punt van om de voetpaden te reinigen van zodra we aankomen in het kantoor. En het is een kleine moeite”, vindt Van Bruwaene. “Ikzelf was er slechts een vijftal minuten mee bezig: eerst schoonvegen en dan nog eens strooien met zout. Draag zorg voor je medemens. Anders kan het je ook financieel zuur opbreken.” (TP)