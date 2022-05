Blankenbergs stadsbestuur plaatst bijkomende ondergrondse restafvalcontainers

In de Franchommelaan en de Colombus in Blankenberge werden onlangs nieuwe ondergrondse restafvalcontainers geplaatst. Je kan er 24/7 je restafval kwijt met de Wastedrop-app of een restafvalpas.

“Wie goed sorteert, produceert minder restafval, en zal dus ook minder betalen om zijn of haar afval kwijt te kunnen. Je betaalt namelijk volgens het aantal kilogram dat je deponeert”, zegt schepen voor Afvalbeleid Jurgen Content (Vooruit).

Extra service

Eerder werden al ondergrondse afvalcontainers geplaatst in de Duindistellaan. Aan de Waterkasteelstraat, ter hoogte van de jachthaven, blijven de bestaande afvalcontainers voorlopig nog met munten werken. Aan de Ruzettelaan werden ze dan weer tijdelijk weggehaald als gevolg van de werken.

“Voor alle duidelijkheid, de ophaling van huis-aan-huisafval blijft ook gewoon bestaan. De ondergrondse afvalcontainers zijn vooral een extra service voor inwoners en tweedeverblijvers. Ze kunnen op elk moment hun afval kwijt, daarmee hopen we het sluikstorten zoveel mogelijk te beperken en de meeuwen minder vrij spel te geven bij het openpikken van vuilniszakken”, aldus nog schepen Content.

Nog meer locaties

Het stadsbestuur wil nog voor de zomer werk maken van ondergrondse afvalcontainers op de hoek van de Oudstrijdersstraat met de Kemmelbergstraat, de Rodenbachstraat, de kruising van Dumonstraat met de W. Tellstraat en aan de Q8-site (Kerkstraat/Zwarte Leeuwstraat).

“En volgend jaar komen daar nóg heel wat locaties bij”, klinkt het. Iedere afvalcontainer beschikt over een weegschaal. Gebruik je de container? Dan weegt die het aantal kilogram restafval dat werd gedeponeerd. Het nettogewicht wordt aangerekend, je betaalt dus een bedrag per kilo afval (0,12 euro per kilo).