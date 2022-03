270 vrijwilligers helpen bij grote lenteschoonmaak in Izegem

De lente is officieel in aantocht en dat betekent dat er traditiegetrouw op heel wat plaatsen grootschalige zwerfvuilacties gehouden worden. Dat gebeurde zaterdag onder de noemer De Grote Lenteschoonmaak ook in Izegem, waar 270 vrijwiligers hielpen om zwerfvuil op te ruimen.

“Het goede nieuws is dat we minder hebben moeten inzamelen dan de voorbije jaren”, zegt bevoegd schepen Caroline Maertens (N-VA).

“Nochtans waren we met meer dan genoeg vrijwilligers, maar het toont hopelijk aan dat er stilaan een kentering in de gedachten van de mensen is en dat we niet zomaar argeloos meer vuil op straat gooien. Uiteraard is er nog steeds nood aan sensibilisatie en daar blijven we op inzetten. We zijn dan ook blij dat er heel wat vrijwilligers, maar ook jeugdbewegingen en andere verenigingen massaal meegeholpen hebben om het vuil te komen opruimen.”

Vrijwilligers konden zelf kiezen welke wijken, straten of hoekjes in de stad ze opruimden. Uiteindelijk werd alle afval verzameld op een trefpunt in de Dirk Martenslaan. Nadien werden alle vrijwilligers bedankt met een drankje in Prizma Campus Middenschool.