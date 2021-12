Wordt Acid dan toch de Slimste Mens?

In het quizprogramma De Slimste Mens op Play4 starten maandag de finaleweken. Onze West-Vlaamse hoop rust op twee halve West-Vlamingen en Acid die opgepikt wordt nadat Jean-Marc Mwema moest afhaken.

Nog acht afleveringen en dan weten we wie De Slimste Mens is. Het wordt niet Jan Verheyen, want die sneuvelde afgelopen donderdagavond omdat hij niet kon komen op… geraspte parmezaan.

Negen kandidaten stoten nu door, naast Anne-Laure Vandeputte. Deze Brugse, die evenwel opgroeide in Oudenaarde, rondde haar eerste deelname alvast succesvol af. Zij neemt het op tegen Alexander Hendrickx en… Acid. YouTuber Nathan Vandergunst, beter bekend als Acid, zette met drie deelnames de tiende beste prestatie van het seizoen neer. Lees hier nog eens het interview dat recent in De Krant van West-Vlaanderen verscheen.

Hij viel dus net buiten de boot, maar basketbalspeler Jean-Marc Mwema is gehinderd voor de finaleweken, waardoor Acid nog eens zijn kans mag wagen. Leuk detail: hij kan revanche nemen op Alexander, die hem de vorige keer naar huis speelde. Ook Geert Meyfroidt, die in de reeks toelichtte dat zijn ouders van West-Vlaanderen afkomstig zijn, kan nog mee de West-Vlaamse eer hoog houden. Al wordt het niet makkelijk. Merol, Gloria Monserez en Lisbeth Imbo zijn drie sterke vrouwen, die zich ontpopt hebben tot absolute topfavorieten.

Van de 18 seizoenen hebben we nog altijd maar drie eindwinnaars: Wouter Deprez, Tomas Van Den Spiegel en Xavier Taveirne.