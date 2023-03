Wim Willaert openhartig in ‘Viva la Feta’ over zijn demente vader

Wim Willaert valt al op als acteur, maar ook in het dagelijks leven heeft hij het hart op de tong. Dat zullen Jani en Otto-Jan Ham geweten hebben.

Op maandagavond 13 maart gaat het tweede seizoen van ‘Viva La Feta’ van start, waarbij Jani Kazaltzis en Otto-Jan Ham de deuren van hun villa op het Griekse eiland Sifnos wagenwijd open zetten voor een pak bekende gasten. Zo komen straks nog onder meer Niels Destadsbader en Paul De Grande langs.

Acteur Wim Willaert (55) mag het nieuwe seizoen op gang trappen. En daarbij is hij behoorlijk openhartig. Zo vertelt hij openlijk over een seksueel avontuurtje met iemand van hetzelfde geslacht, wat Jani dan weer erg kan waarderen omdat hij er zo open over praat. Het zorgt meteen ook voor een bekentenis van Otto-Jan.

Wim vertelt openhartig over het moeilijke proces dat zijn vader doormaakte. © Play4

Maar ook de rest van zijn jeugd komt uitgebreid aan bod. Opvallend: de aflevering wordt opgedragen aan zijn vader, André Willaert. Die overleed kort na de opnames. Op het eiland vertelt Wim over wat de impact was van diens dementie, een lijdensweg van vijf jaar. Wim kon hem naar eigen zeggen moeilijk een bezoekje brengen, omdat het naar eigen zeggen ‘zijn vader niet meer was’. Op het eiland bekende Wim ook dat hij hoopte dat de man verlost zou worden.

‘Viva La Feta’, op maandag 13 maart om 21 uur op Play4 en GoPlay.