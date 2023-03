West-Vlaamse tegenpolen trappen nieuw seizoen ‘Blind Gekocht’ op gang

Vanaf donderdag 6 april start een nieuw seizoen van ‘Blind Gekocht’ op Play4. Stadsmus Syl en natuurmens Johan moeten kiezen tussen De Panne en Brugge.

Een nieuw seizoen van Blind Gekocht betekent uiteraard ook een lading kersverse kandidaten. Kandidaten die opnieuw hun woonlot uit handen geven en blinder dan ooit in het spannende avontuur stappen. Want met de komst van de voor hen nog onbekende, nieuwe makelaar Kinga lijken de stevige fundamenten waarop ze dachten te bouwen plots al een stuk minder stabiel. In het 5de seizoen vertrouwen zeven gezinnen op de expertise van Jani’s experten Kelly, Kinga en Bart om voor hen een droomhuis te vinden. Een van die gezinnen is dat van Syl en Johan.

Tienerdochters

Stadsmus Syl en natuurmens Johan zijn al 5 jaar een sterk koppel. Ze vormen een nieuw samengesteld gezin, al is ‘samen’ met een stevige korrel zand te nemen. Johan woont en werkt immers al 20 jaar als boswachter in de natuurgebieden in De Panne. Syl woont met haar twee tienerdochters in hartje Brugge, waar ze ook haar fietsenwinkel Madame Vélo uitbaat. Ze zetten nu voor het eerst de stap om echt samen te gaan wonen. Al zijn er wel nog een paar hordes te overwinnen: Syl en Johan zijn complete tegenpolen als het aankomt op smaak en stijl. Hij houdt van hout en Zweedse hutten, zij van strak en modern. En dan is er nog de locatie: Syl wil in Brugge blijven, dus Johan zal moeten uitwijken naar de grote stad. Budget: 480.000 euro.

Blind Gekocht, vanaf donderdag 6 april vanaf 21 uur op Play4 en GoPlay.