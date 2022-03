Van de hemel naar de hel: opgepikte Jens moet alweer naar huis in De Mol

Hij is officieel de eerste kandidaat in de reeks die twéé keer mocht meedoen aan De Mol, maar na aflevering twee zit het avontuur er al op voor Jens uit Westvleteren. Zo nemen we afscheid van een van de meest sympathieke kandidaten in jaren. “Ik viel bijna van mijn stoel!”

In het tiende seizoen blijft het maar primeurs regenen. In de tweede aflevering nemen we afscheid van twee kandidaten. Niet alleen Toon moet naar huis, maar ook Jens. Kijkend Vlaanderen sprong tijdens de eerste aflevering een gat in de lucht, toen Jens Zutterman terugkeerde. Hij moest immers al voor de start van vorig seizoen naar huis, maar keerde tot ieders verbazing – niet in het minst de zijne – terug. En hoewel hij ook al dit seizoen kleurde, is het al afgelopen.

De vraag die iedereen zich stelde: had je echt niets door?

“Nee, echt niet. Het was een complete verrassing! Toen bleek dat ik er plots in staat, was echt een shock voor mij. Misschien ben ik toch een beetje naïef.” (lacht)

Hoe heeft je vrouw Shana dit zo lang geheim kunnen houden?

“Onwaarschijnlijk hoe ze dat voor mekaar heeft gekregen. Als ik nu alle puzzelstukken samen leg kom ik wel uit op het echte verhaal. De laatste vier weken voor vertrek heb ik echt keihard gewerkt om de vakantie te kunnen overbruggen omdat de agenda overvol staat. Shana heeft ook de valies gemaakt en alles geregeld.”

Aan inzet en enthousiasme ontbrak het Jens geenszins. © Play4

Maar was je geen enkele keer achterdochtig, ook niet toen je een andere vlucht moest nemen?

“Toen ze vertelden dat we via Lanzarote gingen, vond ik dat echt absurd. Maar ik zag het als een mooie compensatie voor de overboekte vlucht. De taxiwissel kon ik wel niet begrijpen, maar ik bleef maar wachten. Ik was daardoor natuurlijk voor veel kijkers en mijn medekandidaten wel verdacht.”

Hoe heb je je eerste dagen in het programma beleefd?

“De eerste 24 uur leefde ik echt in mijn eigen bubbel en kon ik het niet geloven. Alles ging ik zo vlug.”

En die koekoeksklok? Hoe zat het daarmee?

“Die had een mooie plek gekregen aan de muur in mijn living. Ik had er nooit ingekeken, nee. Moest dat toch gebeurd zijn, is het geen garantie dat ik die vrijstelling had ontdekt. Want die was verwerkt in het deurtje, echt vakmanschap. En ik kan het weten als schrijnwerker.” (grijnst)

Jens en Toon moesten een duo vormen, en zo overleggen hoe ze zouden stemmen tijdens de eliminatie. © Play4

Wat heeft je het meeste verrast op de reis en waarom?

“Dat de mensen van de casting er toch weer in geslaagd zijn om elf diverse karakters samen te brengen, en dat het toch weer zo goed klikt. De groep was echt fantastisch.”

Hoe kwam het nieuws binnen dat je samen met Toon de eliminatie moest spelen?

“Dit kwam wel aan als een bommetje. Ik wist dat ik mijn kennis moest delen, maar wilde ook niet het achterste van mijn tong laten zien. We zaten al vrij snel op dezelfde hoogte.”

Jullie leken zeker van jullie stuk? Was je erg geschrokken toen bleek dat jullie moesten vertrekken? “Ik viel bijna van mijn stoel , ik kon het niet geloven! We waren echt 99% zeker dat we deze zouden overleven. We hadden voldoende gespreid en we hadden ook de lijst vrij snel ingevuld.”

Jens en Toon moesten hun verbintenis bevestigen vlak voor de eliminatie. © Play4

Waar liep het voor jou fout? Wat heeft je genekt?

“Ik denk dat ik te veel op de hoofdverdachte heb gestemd en misschien dat Toon vragen heeft ingevuld met mij als hoofdverdachte in zijn hoofd.”

Hoe vervelend was het om De Mol – voor een tweede keer – te moeten verlaten?

“Dat viel best mee. Ik had er geen verwachtingen van en heb volop genoten. Ik vond het enorm lastig dat ik geen afscheid kon nemen van mijn dochter, want we gingen oorspronkelijk een vakantie met ons gezin doen en de tijd inhalen die we verloren hadden de laatste maanden. Op de terugvlucht heb ik wel wat tranen gelaten omdat ik mijn dochter zo erg miste. En Shana natuurlijk ook. Het was een zeer blij en emotioneel weerzien.”

Wat was je mooiste moment?

“Toch het moment dat ik besefte dat ik deelnemer was van dit nieuwe seizoen.”

Waar heb je het meest van genoten?

“Van alles. Het eten, de opdrachten, de ontspannende momenten en de euh… nodige drankjes tot in de late uurtjes.”

Wat wil je nog zeggen aan de ploeg van De Mol?

“Bedankt, bedankt en nog eens bedankt om me nog een kans te geven. Zelfs al hebben ze mij zo voor de zot houden. (lacht) Maar echt chapeau hoe ze alles voor elkaar kregen en ze alle puzzelstukjes in elkaar deden vallen. Mensen hebben er geen idee van hoe moeilijk het is om alles op tijd gedaan te krijgen en telkens zo creatief uit de hoek te komen.”

De twee vulden samen de eliminatietest in, maar zonder succes. Ze moesten allebei de wedstrijd verlaten. © Play4