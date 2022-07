Straf: ‘Onder vuur’ is straks wereldwijd te zien op Netflix

Nadat West-Vlaamse reeksen als ‘Eigen kweek’ en ‘Bevergem’ het niet onaardig deden op Netflix, verschijnt vanaf 24 augustus ook de reeks ‘Onder vuur’.

De Eén-serie ‘Onder vuur’ is vanaf 24 augustus wereldwijd beschikbaar via Netflix. Het avontuurlijke drama rond een groep brandweerlui in Oostende, met onder meer Louis Talpe, Sam Louwyck en Lynn Van Royen in de cast, kan zo gesmaakt worden door het internationale publiek.

Bij Eén zijn ze heel tevreden. “Vlaamse fictie weet steeds vaker een internationaal publiek te bekoren”, weet netmanager Lotte Vermeir. “Het eerste seizoen van Onder vuur werd al erg goed bekeken bij Eén. Ik ben dus erg fier dat de reeks nu ook wordt opgepikt door Netflix, waardoor dit spannende staaltje vakmanschap wereldwijd te zien zal zijn. Hopelijk wakkert dit het vuur aan voor nog meer Vlaamse fictie wereldwijd.’

West-Vlaams productiehuis

Het is ook goed nieuws voor West-Vlamingen Emanuel Vanderjeugd en Jasper Moeyaert, van productiehuis Geronimo: “Dit is de eerste fictiereeks van Geronimo en we zijn dan ook verheugd dat de reeks wereldwijd te zien zal zijn op Netflix. Het is een ambitieuze reeks geworden, gedragen door stuk voor stuk Belgische topacteurs en een technische ploeg vol passie en vakmanschap. Vlaamse fictie scheert wereldwijde hoge toppen en we zijn trots dat we daar met Geronimo deel van uitmaken.”

Straks kan je pakweg in Brazilië of India kijken naar de reeks over een West-Vlaamse brandweerpost. © VRT

VRT en productiehuis Geronimo werken momenteel, in coproductie met Proximus, aan een tweede seizoen van Onder vuur. Dat zal in het najaar te zien zijn op Eén op VRT NU. Opnieuw duikt de reeks vol in de actie van de brandweervrienden en hun kazerne Post Oosteroever. Louis Talpe, Lien De Graeve, Sam Louwyck, Alessia Sartor, Aimé Claeys, Dirk Van Dijck, Ann Tuts en Wouter Bruneel krijgen in het korps versterking van Jennifer Heylen, Guga Baúl en Gust Mestdach. Daarnaast zijn ook Lynn Van Royen, Ilse De Koe, Sebastiaan Dewaele en Joke Devynck (weer) te zien in dit nieuwe seizoen. Er wordt ook al gewag gemaakt van een derde seizoen.